Ушел из жизни ведущий телепрограммы «Утренняя почта» Юрий Николаев

Народный артист России, телеведущий и актер Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Информацию об этом распространил в своем Telegram-канале Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой и народный артист России.

Цискаридзе написал: «Юрий Николаев отправился в мир иной…», добавив, что недавно в эфире программы «Сегодня вечером» отмечался юбилей творческой деятельности артиста. «Вспомним его вместе… Светлая память», — призвал он.

Николаев был широко известен в России как телеведущий, актер и продюсер. Он вел такие популярные программы, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым». В его актерской карьере значатся фильмы «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и другие. В прошлом году вышла его автобиография под названием «Здесь все по-честному». Юрий Николаев был удостоен звания народного артиста РФ в 1998 году, награжден орденами Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностями и почетной грамотой президента РФ.