УЗБЕКИСТАН: Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит спектакль  о Петре Первом в Ташкенте

В рамках празднования 350-летия со дня рождения императора Петра Первого театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит оперу «Петр Первый, или Невероятные приключения русского царя» Гаэтано Доницетти 20 декабря, в 19:00, на сцене Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана в Ташкенте.

Гастроли коллектива организованы Правительством Санкт-Петербурга при финансовой поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

«В 2023 году Санкт-Петербург станет культурной столицей Содружества Независимых Государств. Также в следующем году наш город — одно из главных и любимых детищ Петра Великого — отметит 320-летие со дня основания. Мы рады, что в преддверии этих событий активно развиваются и укрепляются наши связи с Узбекистаном. Осенью в Ташкенте и Самарканде состоялись масштабные культурные программы в рамках официального визита губернатора Александра Беглова. Теперь зрители в Ташкенте смогут увидеть великолепный оперный спектакль, посвященный первому российскому императору, — музыкальный шедевр, возрожденный театром "Санктъ-Петербургъ Опера"», — отметил председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Дмитриевич Болтин.

Организационную и информационную поддержку оказывают Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан, Русский дом в Ташкенте и Министерство культуры Республики Узбекистан.

«Гастроли театра "Санктъ-Петербургъ Опера" в Ташкенте в год 350-летия со дня рождения Петра Первого станут настоящим украшением театральной жизни столицы Узбекистана, помогут зрителям через музыку лучше почувствовать характер и масштаб личности первого российского императора», — сказал руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Валерьевич Вождаев.

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