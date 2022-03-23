В акции «Ночь театров» примут участие более 80 учреждений столицы

С 26 на 27 марта в столице в десятый раз пройдет ежегодная общегородская акция «Ночь театров». Свои двери для посетителей откроют более 80 учреждений, подведомственных городскому Департаменту культуры. Это драматические, музыкальные и детские театры, а также концертные организации, рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Насыщенную программу подготовили более 80 московских культурных площадок. Всего запланировано свыше 140 офлайн- и онлайн-мероприятий. Для поклонников театрального искусства это возможность не только увидеть интересные спектакли, но и побывать за кулисами, встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в квестах и творческих мастер-классах. Часть событий будет ориентирована на детей», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

«Ночь театров» на большинстве площадок стартует 26 марта в 21:00 по московскому времени. Программа для детей традиционно начнется немного раньше — в 17:00.

В основной программе примут участие: Государственный академический театр имени Моссовета, театр «Школа драматического искусства», театр «Геликон-опера», Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Московский театр оперетты, «Электротеатр Станиславский», театр «Школа современной пьесы», «Театриум на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой, Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова, Московский государственный академический театр танца «Гжель», Театр Романа Виктюка и многие другие. Их разнообразные мероприятия будут интересны как искушенным театралам, так и широкому кругу зрителей.

Информацию обо всех событиях акции «Ночь театров» разместят на портале mos.ru в разделе «Афиша» и на сайтах театров-участников. Творческие встречи, открытые репетиции, экскурсии и многое другое можно посетить бесплатно. Потребуется лишь пройти предварительную регистрацию, она откроется сегодня, 22 марта, в 13:00.

Встретиться с теми, кто создает театр

26 марта со зрителями встретятся художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров и художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли. Вечерний разговор состоится в 22:00 в Театре имени Моссовета. Модератором выступит актер Игорь Золотовицкий.

Театр «Школа драматического искусства» организует встречу с ведущими сценографами столицы Максимом Обрезковым, Алексеем Трегубовым и Николаем Симоновым. Их представит зрителям актриса Александра Князева. Начало в 22:00.

В московском театре «Геликон-опера» в 22:00 начнется панельная дискуссия с ведущими театральными художниками по костюмам Сашей Фроловой, Евгенией Панфиловой, Галей Солодовниковой, Анастасией Нефедовой и заслуженным художником России Татьяной Тулубьевой. Модератором выступит заместитель генерального директора театра Ростислав Протасов.

Также в этот день в «Геликон-опере» зрителям представят выставку «Марк Шагал. Проекция во времени». Среди экспонатов выставки — эскизы декораций Шагала к спектаклю «Волшебная флейта» в театре «Метрополитен-опера», письма художника и наброски, относящиеся к постановочному периоду «Волшебной флейты».

Заглянуть к Станиславскому и узнать легенды «дома на трубе»

Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 26 марта в 21:00 организует кураторскую экскурсию по выставке, посвященной 80-летию объединения музыкальной студии Вл.И. Немировича-Данченко и оперной студии К.С. Станиславского. Также зрителям покажут главные помещения театрального закулисья.

Экскурсия по всему театральному пространству состоится в «Электротеатре Станиславский» в 21:00.

Московский драматический театр на Малой Бронной проведет лекцию «Краткий экскурс в историю», посвященную истории здания. С 2020 по 2022 год оно находилось на реставрации. Во время акции «Ночь театров» здесь пройдет первое мероприятие после двухлетнего перерыва, зрителей пригласят в здание с 100-летней историей, о важных моментах которой и расскажет лектор. Начало лекции в 21:00.

В фойе малого зала «Театриума на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой 26 марта начнет работать выставка картин народного художника СССР Валерия Левенталя «Театральные амплуа». Ее откроет театральный художник-постановщик Мария Рыбасова. А на творческой встрече со зрителями Тереза Дурова расскажет об особенностях актерских амплуа на примере своих спектаклей. Начало в 21:30.

Театр «Школа современной пьесы» проведет экскурсию «Мифы и легенды “дома на Трубе”». Актеры расскажут об истории особняка, его архитектурных особенностях, великих деятелях русской культуры, биографии которых связаны с историческим зданием ресторана «Эрмитаж». Начало в 22:30.

Послушать читку пьесы на Таганке

Театр на Таганке проведет читку пьесы «Искусство интонаций». Ее действующие лица — актер и режиссер Юрий Завадский, его ученик Ежи Гротовский, знаменитый театральный гуру, и актриса Ирина Анисимова-Вульф. Пьеса, полная юмора, горечи, подробностей из жизни многих театральных деятелей, станет кратким и емким экскурсом в театральную историю ХХ века. Читку проведет главный режиссер театра Юрий Муравицкий. Начало в 22:00.

Театр Олега Табакова приглашает зрителей к разговору о ночи как бесконечному источнику вдохновения для множества людей искусства. Артисты театра исполнят программу «Ночь. Отражение в искусстве». Также для гостей подготовили концертные номера. Начало в 23:00.

На уникальное мероприятие «Ночь театрального вранья “Не верю!”» приглашают артисты Театра Романа Виктюка. 26 марта в 21:00 актеры начнут вызывать дух Станиславского. Затем участников акции ждет программа сторителлинга по мотивам великих драматургических произведений в произвольной актерской интерпретации.

Впервые к «Ночи театров» присоединятся частные театры. К примеру, компания «М-Арт» покажет спектакль «Доктор знает все» на сцене Московского театрального центра «Вишневый сад». Даниил Спиваковский представит моноспектакль «Про Федота-стрельца» на сцене столичного театра «Сфера».

Завершится акция «Ночь театров» 27 марта. МХТ имени А.П. Чехова представит превью премьеры иммерсивного спектакля по «Театральному роману» М.А. Булгакова. Режиссер-постановщик — Марина Брусникина. Действие будет разворачиваться не только на сцене, но и в закулисье, в тех самых закоулках и знаковых местах театра, о которых писал Булгаков. Спектакль создавался при участии музея МХАТ. Начало в 21:00.

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