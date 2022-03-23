Военно-технический музей предлагает виртуальный тур по своим павильонам

При поддержке Правительства Московской области, Фонда президентских грантов Военно-технический музей создал виртуальный тур по всему пространству: от экспозиций в павильонах до выставок под открытым небом.

Богатая музейная экспозиция и пространство, в котором она существует, заботливо перенесены и представлены в виртуальном воплощении. Для этого были использованы: 249 панорамных снимков, 80 оцифрованных экспонатов, 6 адаптивных панорам, динамический визуальный эффект «идущий снег» в 29 панорамах виртуального тура.

«Принять участие в виртуальном путешествии могут посетители любого возраста, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Все, кто хочет окунуться в атмосферу ретро-эпохи, познакомиться поближе с техникой отечественного и зарубежного автопрома, останутся довольны. А после завершения виртуального тура его участники наверняка захотят приехать в Военно-технический музей, чтобы увидеть все его экспонаты воочию».

Особенность виртуального путешествия в пространстве музея – это мини-игра, в которой среди всего многообразия экспонатов нужно отыскать наиболее примечательные. Участника виртуального тура сопровождает приятная музыка, погружающая в эстетику советского ретро.

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