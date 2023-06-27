Российская делегация подводит итоги работы на Международном фестивале анимации в Ханчжоу

Российская делегация подводит итоги работы на кинорынке анимационного кино на Международном фестивале анимации в Ханчжоу, Китай. Московский экспортный центр организовал зонтичный стенд, на котором были представлены проекты от студий и компаний: «Союзмультфильм», группы компаний «Рики, «Ярко», «КиноАтис», «ГрейтФрейм», «Сказка», «Спокойной ночи, малыши!», «Красный квадрат», а также кейсы компаний «Флайсаунд» и «Кириллица» и ООО «Свитклаб», «Арт 3Д Графикс», «Бабл» и «Улица Сергея Эйзенштейна».

Важнейшим мероприятием стало участие российских компаний в 19-ой Международной бизнес-конференции по анимации и играм 2023iABC. В рамках конференции прошла масштабная презентация от московских компаний, и встречи b2b с зарубежными партнерами. В ближайшее время российские анимационные компании подведут итоги деловых переговоров, которые были очень плодотворными. В конференции приняли участие почти 5000 гостей из России, Канады, Великобритании, Испании, Франции, Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, Вьетнама, Китая, Гонконга и Тайваня, Чили. Предполагаемый оборот по итогам сделок составит более 189 миллионов юаней.

Особо стоит отметить мероприятия, проведенные участниками московского стенда в рамках российско-китайского диалога. Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова и президент Ассоциации анимации Китая Ма Ли провели третий российско-китайский диалог и договорились о подписании соглашения о сотрудничестве между ассоциациями.

Члены российской делегации посетили премию Golden Monkey King и приняли участие в специальном питчинге в рамках премии.

Россияне выразили благодарность китайским коллегам за гостеприимство и организацию пребывания делегации на высшем уровне. Российских гостей поразила атмосфера фестиваля и обилие участников в костюмах косплей. Также членов делегации восхитил Музей анимации, недавно построенный в Ханчжоу, фасад которого представляет огромный экран, на котором круглосуточно идет трансляция мультфильмов.

Китайский международный фестиваль мультфильмов и анимации (CICAF) и кинорынок анимационного кино проводит Национальное управление радио и телевидения, Китайская медиа-группа и Народное правительство провинции Чжэцзян, а также муниципальное народное правительство Ханчжоу, Управление радио и телевидения провинции Чжэцзян и Чжэцзянская группа радио и телевидения.

Это - первый в Китае национальный фестиваль анимации, ориентированный на мировую индустрию анимационного кино, и ключевая культурная торговая платформа, поддерживаемая проектом Chinese Culture Going-Global.

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