Шоу-кейс как возможность молодому творцу показать себя

В арт-кластере «Таврида» подвели итоги второго образовательного заезда сезона 2023 «За сценой. Люди, технологии, процесс». Молодые специалисты, создающие российские массовые мероприятия, на протяжении недели работали в командах над организацией фееричных шоу-кейсов для резидентов арт-кластера «Таврида», которые продемонстрировали здесь же, на закрытии заезда.

Образовательный заезд «За сценой: люди, технологии, процесс» был создан специально для молодых профи, которые занимаются созданием, наполнением и продвижением значимых событий в сфере культуры и искусства. В рамках заезда четыре тематические арт-школы для специалистов прокачали теоретические и практические навыки участников в создании и продвижении мероприятий, их техническом, визуальном и художественном воплощении.

Особенностью заезда стало объединение участников разных арт-школ в 6 режиссерско-постановочных групп путем жеребьевки. Пять групп на протяжении недели работали над созданием готового шоу-кейса для резидентов Тавриды — ANOPRIEV, Natali Ka, BELOGAI, Nika Dubik, PAVLUSHINA. Шестая группа занималась экспериментальной разработкой — созданием с помощью искусственного интеллекта аватара, прототипом которого стал один из резидентов «Тавриды». Презентация аватара пройдет в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в августе этого года.

Шоу-кейс — это в первую очередь культурно-развлекательное мероприятие. В рамках этого формата выступают в основном не знаменитости, а молодые артисты, неизвестные широкой публике. Шоу-кейс нацелен на то, чтобы начинающие творцы заявили о себе миру, журналистам, продюсерам, организаторам, лейблам, промоутерам, а для слушателей это отличная возможность найти для себя новую музыку и звучание.

Помимо возможности для молодых перспективных певцов и певиц, постановка шоу-кейсов в рамках заезда в условиях ограниченного времени с незнакомой командой — это также отличная возможность для участников-ивенторов прокачать свои навыки в стрессовых условиях, добавить новый кейс в портфолио и проявить свои лидерские качества.

«Всё шоу было сделано буквально за две бессонные ночи, но мы с ребятами смогли реализовать задуманное. Результат получился хороший, и нам удалось познакомить зрителей с моим творчеством через стильное, красивое шоу, которое собрали ребята-участники. Конечно, нелегко работать в незнакомой команде, которая собралась в рамках заезда, прямо здесь, но все ребята смогли выполнить такую сложную задачу. Мы проделали колоссальную работу и действительно подружились с ребятами за эти несколько дней», — поделилась резидент арт-кластера «Таврида» Natali Ka (певица и автор песен Наталия Калюжная).

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