В Cube.Moscow состоится встреча с художником Андреем Волковым и авторская экскурсия по его выставке Linea Uno

22 января в 16:00 в большом зале арт-платформы Cube.Moscow состоится встреча с художником Андреем Волковым и авторская экскурсия по его выставке Linea Uno (PA Gallery), которая проходит до 23 января. Вход свободный по регистрации.

В большом зале Cube.Moscow последнюю неделю работает персональная выставка Андрея Волкова Linea Uno — на ней представлены новые работы художника — живописные полотна и несколько объектов. Ключевые слова для этого проекта: цвет, краска, движение, время, чувственность, память.

Андрей Волков: Слово «линия» linea (лат.) в первичном значении — льняная нить, шнур, то, что соединяет, связывает; в переносном значении — цепь связанных друг с другом объектов. Linea Uno (Линия Уно, Первая линия, или Линия №1) это воображаемая линия, которая связывает объекты и события, имеющие особую значимость. Ее смысл в установлении взаимодействия обычно не сопоставляемых между собой частей собственного опыта: фрагментов зрительной и эмоциональной памяти, наследственных паттернов, приобретенных навыков, физической моторики, материальных и вымышленных сущностей. Эта линия — ориентир в творческом процессе, помогающая не столько находить ответы, сколько задавать себе нужные вопросы.

Словосочетание Linea Uno заимствовано у венецианского маршрута общественного транспорта, который связывает город в его крайних точках, проходя через центр по Большому каналу. Такое «присвоение имени» стало результатом череды последовательных действий различной степени случайности и осознанности.

Пластиковая табличка от вапоретто маршрута №1 была выловлена из воды после ночного шторма, между остановками Джардини и Джардини Биеннале. То, что изначально воспринималось как редкий souvenir (франц., воспоминание или память), стало притягивать все больше смыслов.

Понятие «маршрута» подразумевает строгую упорядоченность и последовательность, но лишь в том случае, если рассматривать его изолированно; насколько и каким образом он будет востребован, зависит только от личных, не обязательно рациональных, действий. Таким образом, предоставляется индивидуальный выбор баланса между детерминированностью и случаем: каждый волен выбирать, в какой точке начнется движение, какое направление будет выбрано, сколько остановок проехать и где сойти. Это очень похоже на процесс восприятия живописи, как я его понимаю.

Использование тропа Linea Uno связано также с тем, что беспредметной живописи присущи свойства транспортного средства: «Если рассматривать живопись как средство передвижения, которое переносит вас в другое место, абстрактная живопись может доставить вас в гораздо более труднодоступные края…» (Брайс Марден)

Чем ближе живопись походит к своим сущностным качествам, тем больше свободы она дает зрителю в переживании опыта. Этот опыт — форма бытия, существующая между зрителем и картиной. Картина — вещь в себе, она не абстрактна, она не язык, а первичный опыт, активный и актуальный (существующий здесь и сейчас).

Одним из главных носителей смысла является краска — пигмент и связующие, являющиеся предельно овеществленным цветом; будь это тонкие, практически прозрачные слои, или монолитные блоки краски, обретающие трехмерность, их функция — материализовывать свет. Краска — не строительный материал для картины, это субстанция, обладающая собственным содержанием и собственной жизнью. Взгляд должен коснуться краски, в этом психофизическом взаимодействии живопись обретает смысл; так она становится «событием видения».

О художнике

Андрей Волков родился в Москве в 1968 году и принадлежит целой династии выдающихся художников. Старший в ней — Александр Николаевич Волков (1886–1957) — выдающийся русский художник первой половины ХХ века, знакомый зрителю, в первую очередь, по картине «Гранатовая чайхана» (1924), принадлежащей Третьяковской галерее. Андрей Волков окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С. Г. Строганова в 1993 году. Выставляется с 1986 года, участник многочисленных выставок в России и за рубежом, куратор выставочных и издательских проектов. Член Московского союза художников с 1995 года. Художественный руководитель и председатель художественного совета галереи А3. Участник параллельной программы 51 Венецианской биеннале, проект «Colore Non Solo», 6 Московской биеннале, проект «Пересмотр границ». Работы находятся в Государственном Русском Музее, Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», Kolodzei Art Foundation (США), Государственной галерее «Кострома», галерее Gregory (США). Живет и работает в Москве.

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