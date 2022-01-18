Музей-квартира И.Д. Сытина запускает новый проект «Встречи у Сытина»

22 января 2022 года в музее-квартире И.Д. Сытина стартует новый проект «Встреча у Сытина», представляющий собой лекционный цикл о художнике либо одном из направлений в искусстве (и не только). В проекте представлены темы и персоналии, которые не так часто мелькают в цифровом пространстве у различных лекторов.

Всего за полтора часа гости смогут погрузиться в исследуемую эпоху в непринужденной атмосфере уютного московского музея в самом центре города. Если вы давно мечтаете разобраться в изобразительном искусстве, любите современные форматы и стремитесь узнавать что-то новое, то 22 января мы ждем вас на первой «Встрече у Сытина», где вы познакомитесь с самым загадочным художником-символистом рубежа XIX—XX веков.

22 января в 12:00 — На первой встрече поговорим о художнике-символисте XX века и хорошем друге Сытина — Михаиле Врубеле.

5 февраля в 12:00 — Русский импрессионизм и его долгий путь к своему зрителю. Словосочетание «Русский импрессионизм» еще только год назад резало слух среднестатистическому гражданину нашей необъятной страны. Каждый образованный человек знает про легкий, светлый и стремительный французский импрессионизм, может отличить Моне от Мане и узнать из всех натюрмортов подсолнухи Ван Гога. Кто-то что-то слышал про американскую ветвь развития этого направления живописи – более урбанистические по сравнению с французскими пейзажи Гассама и портретные изображения Чейза. Но о существовании русского импрессионизма исследователи спорят по сей день. На новой встрече у Сытина мы разберемся феномен импрессионизма в России и откроем имена художников 20 века, которые творили в этом направлении.

19 февраля в 12:00 — Жизнь и творчество Николая Рериха.

Художник, сценограф, философ, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель — список амплуа Николая Рериха бесконечен. Он составил первое международное соглашение о защите культурных ценностей и создал философское учение «Живая этика», возродил старинные русские ремесла и оформил театральные представления на Русских сезонах Сергея Дягилева. Картины Николая Рериха хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Музее искусства народов Востока и частных коллекциях по всему миру.



Для посещения мероприятия необходимы QR-код и паспорт.

Фото – gorodskoyportal.ru

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.