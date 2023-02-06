В фестивале «Высоцкий. Я люблю» на ВДНХ приняли участие более 1000 человек

На Главной выставке страны с 24 по 29 января проходил фестиваль «Высоцкий. Я люблю», который посвятили 85-летию со дня рождения поэта и музыканта. Цикл мероприятий посетили свыше 1000 человек. На протяжении шести дней музыканты, литературоведы, популяризаторы науки и актеры знакомили гостей ВДНХ с многогранностью таланта и творческой деятельностью легендарного барда. На площадках Выставки прошли концерты, лекции, кинопоказы, музыкальные и поэтические вечера.

Фестиваль подготовили в партнерстве с Государственным музеем Владимира Высоцкого. Одной из главных площадок стал павильон «Рабочий и колхозница». Здесь 24 января состоялось открытие фестиваля — творческая встреча памяти легендарного барда с его сыном, режиссером, сценаристом и директором Государственного музея В.С. Высоцкого Никитой Высоцким. Вместе с женой Натальей артист исполнил песни и стихи знаменитого отца и рассказал, как сохраняется память о его жизни и творчестве.

В другие дни здесь прошли музыкальный спектакль «Высоцкий. Я люблю» и лекция «Владимир Высоцкий и кинематограф». Гостей ожидали выступления артистов студии театрального искусства Сергея Женовача и мастерской Бориса Плотникова. Лектор Наталья Перчик, экскурсовод Государственного музея Владимира Высоцкого, рассказала гостям о ролях артиста в кино, творческих замыслах и создании сценариев. Посетители увидели фрагменты кинопроб и отрывки из картин.

Дом культуры приглашал послушать знаменитые песни «Парус», «Кони», «Песня о друге», «Беда» и другие композиции автора. В Музее кино состоялись показ фильма «Служили два товарища» и лекция киноведа Станислава Лугового. Гости узнали, как Высоцкий своей ролью поручика Александра Бруснецова смог отразить трагическую судьбу белогвардейского движения.

В Центре «Космонавтика и авиация» журналист, популяризатор науки и главный редактор журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич провел встречу «Высоцкий и циклотрон. Физики и лирики», посвященную одному из самых известных противостояний среди интеллектуалов разных эпох.

Преподаватель лицея НИУ ВШЭ и Филипповской школы Наталья Ладохина рассказала о творческом пути Владимира Высоцкого в павильоне «Книги» РОСИЗО. Также все желающие прочитали стихотворения автора.

В заключительный день фестиваля, 29 января, в Музее славянской письменности «Слово» историк и писатель Дмитрий Тараторин провел лекцию «Разбойники и люди государевы: русская история глазами Владимира Высоцкого». Посетители узнали, кем были прототипы персонажей из произведений поэта и какие смыслы с их помощью транслировал автор.

Цикл мероприятий завершила лекция «Сказки В. Высоцкого и русская фольклорно-сказочная традиция». В павильоне «Книги» РОСИЗО Полина Ткачева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Государственного музея Владимира Высоцкого, рассказала об отсылках к фольклорно-сказочной традиции в творчестве барда.

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