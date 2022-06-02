В День защиты детей завершился первый «Полет в Нетландию»

В Театре кукол имени Образцова круглый год открыты двери для детей. Помимо спектаклей проходят увлекательные и познавательные мероприятия для детей и молодежи, работает детская театральная студия, а летом – досугово-развлекательная программа для детей 10-15 лет «Мое лето в театре Образцова».

1 июня, в День защиты детей, Театр Образцова подводит итоги первого этапа социально-значимого проекта для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — «Полет в Нетландию», приуроченный к премьере спектакля «Питер Пэн и Венди» 21 июля 2022 года. Автор «Питера Пэна» Джеймс Барри когда-то передал все права и доходы от переизданий, пересказов, театральных и кинопостановок своей повести детской больнице в Лондоне. Театр кукол имени С.В. Образцова продолжает славную традицию поддержки и помощи детям, организовав цикл познавательных встреч в честь премьеры.

За короткий период, с 20 апреля по 1 июня, в «Полете в Нетландию» поучаствовали 126 детей из шести общественных организаций. Было показано семь спектаклей, среди них «Али-Баба и сорок разбойников», «Аленький цветочек» и «Сказка о царе Салтане» (режиссер – лауреат премии «Золотая Маска» Борис Константинов), «Дон Кихот» (режиссер-постановщик – заслуженная артистка РФ Екатерина Образцова), легендарный «Маугли» из золотой коллекции Образцова (и только новейшей версии постановки 35 лет!).

Помимо спектаклей, увлекательная программа из восьми мероприятий позволила участникам открыть тайны закулисья театра. Встретиться с артистами, отправиться по мастерским театра, в декорационном зале получить мастер-класс по оживлению куклы и увидеть, как рождаются персонажи еще только готовящегося к выходу спектакля «Питер Пэн и Венди». Ознакомиться с тем, как устроен самый известный театр кукол нашей страны на экскурсии по закулисью. Открыть все богатство и многообразие волшебного мира кукол на обзорной экскурсии по самому большому в России музею кукол.

Эти «полетные» встречи, по словам участников, стали незабываемыми, полезными и увлекательными. Как отмечают организаторы, проект способствует социально-культурному развитию и раскрытию творческого потенциала у детей. И кто знает, возможно, кто-то из сегодняшних гостей театра решит стать актером-кукольником, и мы увидим их на сцене, создающих новые произведения искусства.

«Наш театр, умеющий раскрыть стремление к доброму, светлому и разбудить самые светлые эмоции, несёт гармонию, мир, тепло в сердце зрителя. И это главное условие, чтобы дети и молодые люди в трудной жизненной ситуации нашли у нас новые правильные ориентиры в жизни, ответы на вечные вопросы по темам добра и зла, и восстановили временно утерянную радость», — рассказала директор Театра кукол имени Образцова Елена Булукова.

В проекте приняли участие: Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Реутовский», Ногинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр содействия семейному воспитанию «Спутник» Серпухова, московский Центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда», благотворительный фонд «Чистое небо», московский Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса», Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Меридиан» Московской области, благотворительный фонд «Столица милосердия».

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