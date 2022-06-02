В Нью-Йорке состоялась долгожданная премьера известного русского режиссёра и драматурга

Слава Степнов показал в Нью-Йорке невесёлую комедию «Жопкин хор» о жизни русских эмигрантов. Во время «отмены» всего русского премьера в Театре STEPS приобрела особый смысл. Первые показы спектакля на русском языке состоялись в Нью-Йорке 19 — 28 мая 2022 года. Реакция зрителей, по словам режиссёра, была разной — одни добродушно посмеялись над персонажами пьесы, в которых увидели самих себя; другие — ни за что не захотели признавать горького сходства с героями спектакля. Русские нью-йоркцы сошлись в одном — эта история многозначна, правдива и до слёз близка им.

Сам режиссёр говорит, что у долгожданной премьеры отнюдь не простая судьба. Театр STEPS был готов к выпуску спектакля ещё два года назад, но за несколько дней до премьеры началась пандемия.

«Когда, спустя два года, я снова возобновил репетиции, то пришлось начинать всё почти с нуля. Но, и здесь, появились существенные осложнения, неожиданно возник новый, мощный негатив «украинских обстоятельств». Наш проект изначально замышлялся как проект международный, поэтому среди исполнителей были украинцы. Возникла трагическая пауза… Некоторым актерам её нужно было осмыслить… — с горечью рассказывает Слава Степнов. — Важно учесть, что спектакль готовился в Нью-Йорке, на русском языке, во времена «отмены» всего русского — когда многие вокруг тебя говорят на «белое» — «чёрное», а на «чёрное» — «белое». Любимая работа в подобных обстоятельствах превращается в сплошной стресс. Здесь, надо иметь железную выдержку. Сказать, что в таких реалиях сложно выпускать спектакль — значит, ничего не сказать! Лучше вспомню цитату известного комедиографа — «я не говорю, что это — подвиг, но что-то — героическое в этом есть»».

Главной темой пьесы Славы Степнова стал феномен эмиграции. Многим жизнь за океаном видится такой радостной и перспективной, а на деле всё оказывается не так просто… Фабула пьесы: русские артисты за небольшой гонорар озвучивают рекламные объявления в радиостудии, в перерывах обсуждая необычное желание недавно почившего Маэстро, — хором спеть на похоронах его любимую песню. В полном горечи разговоре уже немолодой экс-кинозвезды Аделаиды, постаревшего талантливого актёра-кукольника Родика, несколько рассеянного начинающего драматурга Ираклия и успешной, благодаря своей красоте, актрисы Зуллы в безжалостно правдивой и по-гоголевски ироничной комедии открываются души героев, их «незримые, неведомые миру слёзы».

Слава Степнов смело соединяет комическое и трагическое. «В пьесе очень много смешного, и в тоже самое время, там идёт речь о феномене эмиграции, о людях, существующих в двойной реальности — это серьёзная тема, — делится режиссер. — И здесь меня интересует образ театра как «фабрики иллюзий», где погоня за подлинностью есть главное правило, но где одновременно идёт постоянный конфликт между иллюзией и реальностью. Это так похоже на рефлексию любого эмигранта. Для меня «Жопкин хор» — это прежде всего знак несовершенства. Мы несовершенны и иногда, честно говоря, все поём в «Жопкином хоре»»…

Режиссёр-постановщик: Слава Степнов. В спектакле заняты: Елена Строганова, Константин Мищенко, Тимофей Компанченко, Елена Че, Светлана Тютюник . Сценография и костюмы: Марк Поляков. Музыка: Андре Римати

Сам автор пьесы не понаслышке знает о проблемах своих героев. Слава Степнов переехал из России в США в 1995 году, где через два года основал Театр STEPS, которому в 2022 исполняется 25 лет.

Своеобразие Театра STEPS — в его мультикультурной концепции. Спектакли играются на английском, русском и испанском языках, в них заняты актёры разных национальностей и театральных школ.



В творческом багаже Степнова-драматурга — пять пьес, а также статьи и эссе по актёрскому мастерству и теории театра. Его пьеса «Ура, мы — в Америке!», по роману Шолом Алейхема «Мальчик Мотл» находится в Библиотеке Конгресса США. Пьеса «Спросите Иосифа», написанная в соавторстве с Романом Фрейдом, в 2015 году была напечатана в российском журнале «Современная драматургия». Слава Степнов гость-профессор в Театральной школе «Британико-Институт» (Лима, Перу) и Академии Драматического Искусства (Веллингтон, Новая Зеландия).

Критики называют театральный стиль Славы Степнова «неожиданным и подробно кинемотографичным», пишут о нём, как о художнике, чьи поиски форм и выразительности всегда удивляют.

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