В Доме музеев на ВДНХ откроется выставка «Энергия на холсте»

28 июня 2022 года в одном из залов Дома музеев на ВДНХ состоится открытие персональной выставки квантового художника Ольги Хадар «Энергия на холсте». Ольга Хадар – художник и энерготерапевт, чьи картины способны гармонизировать окружающее пространство и поднимать уровень энергии у своих хозяев. При этом как она считает, в этом нет мистики, происходящее можно объяснить с точки зрения квантовой физики.

«Мы все со школы знаем, что предметы могут передавать энергию друг другу. Обладая определенными способностями и зная методику, то же самое могут и люди. Фактически человек может быть проводником энергии. Можно создать энергетическое намерение и перенести это на картину. Это может быть гармонизация, изобилие (финансов, путешествий, любви, отношений, клиентов и т.д.), вера в себя, самореализация, наполнение энергией – то, что актуально для человека в данный момент», – говорит Ольга.

При созерцании такой картины происходит распаковка внутренних возможностей человека, активизируется и ускоряется личностный рост, поднимется уровень энергии. По сути такая картина является артефактом/талисманом, энергетической подпиткой для своего хозяина. Энергии картины настраиваются на энергетическое поле человека, начинают вибрировать с ним на одной частоте в МГЦ. Благодаря этому, глядя на неё, человеку приходит осознание возможных, максимально успешных вариантов действий для достижения желаемого.

Причем энергия картины распространяется не только на её хозяина, но и его близких, родных и окружающее пространство, делая обстановку вокруг более гармоничной, наполняя его высокими вибрациями.

«Внутри каждого человека находится мощный энергетический ресурс, и энергокартина помогает раскрыть его и услышать себя», – уверена художница.

Выставка продлится до 31 июля.

Адрес: Москва, Пр-т Мира, 119, павильон 84а

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