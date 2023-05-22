В Елабуге предствили уникальные ожерелья из Музея Мирового океана

Выставка музея-заповедника «Музей Мирового океана» «ОКЕАНиЯ: красота и магия» отправилась в республику Татарстан.

18 мая, в Международный день музеев, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник представил уникальное собрание украшений и головных уборов народов стран Юго-Восточной Азии. Предметы являются частью одной из лучших в мире этнографической коллекции, которая десятилетиями собиралась известным путешественником и этнографом Хубертом Матишеком, а в музее появилась благодаря меценату и предпринимателю Владимиру Щербакову. Стоимость каждого экспоната, привезенного с далеких островов, вполне сопоставима со стоимостью бриллиантового колье. Однако помимо внешней привлекательности такие предметы таят в себе магическую силу: в них заложен глубокий смысл, который всегда интересно находить. Каждый элемент рассказывает свою историю, каждый камень или раковина не случайны в этом поистине магическом ансамбле, а изящество и филигранность исполнения поистине завораживает.

«Наша выставка станет проводником в яркий мир культуры людей моря, а мы помним, что океан разъединяет материки, но соединяет народы. Удивительным образом море объединило и нас: предметы из дальних стран «поселились» на песчаных откосах седой Балтики и именно отсюда смогли отправиться в город на берегу реки Камы, чтобы рассказать, как разнообразен и прекрасен наш мир. Поздравляем с открытием выставки, надеемся, что она понравится всем вашим гостям!» - отметила генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

На выставке представлены ритуальные украшения народов дани, толаи, регионов Новой Гвинеи, Индии, Мьянмы, традиционные предметы одежды жителей Бали, Южного Китая. Выставка будет работать до 18 августа.

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