В федеральной программе «Большие гастроли–2022» примут участие три подмосковных театра

28 февраля в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, разработанного Министерством культуры Российской Федерации, стартует программа «Большие гастроли» для ведущих театров страны, а вслед за ней – 11 марта – начнет работу программа «Мы – Россия» для национальных хореографических и хоровых коллективов.

Всего в этом году в гастрольных проектах участвуют 260 театров и 36 национальных хореографических и хоровых коллективов, их постановки и концерты увидят зрители во всех регионах страны.

В программе «Большие гастроли» примут участие три подмосковных театра – два государственных и один муниципальный.

Московский Губернский театр 7-9 апреля в Нижнем Новгороде представит спектакли «Прекрасное далеко», «Бесконечный апрель», «На всякого мудреца довольно простоты», а 18-22 мая в Туле спектакли «Высоцкий. Рождение легенды», «Бесконечный апрель», «Маленький принц», «Сирано де Бержерак».

Театр «Камерная сцена» (г.о. Лобня) в июле в Туапсе представит спектакли «Ханума», «Гарем», «Малыш и Карлсон», «Волшебник Изумрудного города».

Московский областной государственный театр юного зрителя в сентябре в Чебоксарах покажет спектакли «Каникулы Бонифация», «Маленький принц», «Сказки на всякий случай».

Стартовавшая в 2014 году федеральная программа «Большие гастроли» призвана формировать и объединять единое культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов.

Благодаря программе зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.

География проекта простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской.

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