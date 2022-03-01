Герои «Спорт Тоши» прошлись по красной дорожке Международного фестиваля кинометографических дебютов «Дух огня»

XIX-XX Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» подвел свои итоги 28 февраля в Ханты-Мансийске на церемонии в концертно-театральном центре «Югра-Классик».

«За 20 лет истории фестиваль «Дух огня» успел полюбиться зрителям и стал заметным событием отечественного и зарубежного кинематографа, заслужил репутацию настоящей творческой лаборатории, где рождаются свежие идеи и устанавливаются продуктивные контакты», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В 2022 году в конкурсных и внеконкурсных программах были представлены фильмы более чем из 30 стран мира, таких как Италия, Мексика, Франция, Венгрия США, Бельгия, Ирландия, Румыния и другие.

Анимационный сериал «Спорт Тоша» также стал участником внеконкурсной программы фестиваля, показ первых 13 серий веселой спортивной энциклопедии прошел 27 февраля на площадке Музея геологии, нефти и газа, маленькие зрители могли познакомиться с героями как лично, так и онлайн.

Сериал студии «ЯРКО», вошедшей в состав холдинга «Газпром-Медиа» в мае 2021 года, полюбился югорчанам и гостям фестиваля. А маленькие плюшевые герои сериала Дракоша Тоша и львенок Лева познакомились с заснеженным Ханты-Мансийском и приняли участие в церемонии закрытия, пройдя по красной дорожке наравне со звездами.

Помимо конкурсных и внеконкурсных показов, за семь дней жители Югры посетили выставки, мастер-классы, спектакли и лекции, которые прошли в рамках фестиваля.

Международное жюри фестиваля представляли: Борис Фрумин (США), Нана Джорджадзе (Грузия), Хосе Селестино Кампусано (Аргентина), Мариелла Харпелунде Йенсен – (Дания), Михаель Харбауер (Германия), Михаель Веерман (Нидерланды).

Вице-президент «Духа огня» Мария Зверева отметила: «Культура – жива, культура – это опора. И все вместе мы преодолеем любые трудные времена. Мы будем стараться сохранить мир гуманным, таким, каким он нам кажется правильным. Будем вместе и будем двигаться дальше!».

«ЯРКО» — мультибрендовая компания с уникальным подходом к созданию анимационного контента и полным циклом анимации от идеи до дистрибуции. В работе компании на сегодня 12 проектов для разнообразных целевых аудиторий, «ЯРКО» планирует расширять пакет брендов, главное требование к которым – высокое качество контента. В 2022 году запланированы четыре релиза сериалов. Премьера сериала «Спорт Тоша» состоялась 3 января 2022 года на телеканале «МАТЧ!», сейчас сериал активно размещается на различных платформах.

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