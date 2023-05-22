В фильме про Малышариков сыграют Константин Хабенский и Елизавета Боярская

ГК «Рики» обнародовала первые кадры со съёмок полнометражного игрового фильма «Малышарики. День рождения». Роль Мамы и Папы в картине сыграют Елизавета Боярская и Константин Хабенский. Дистрибьютором фильма выступит компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

По сюжету Мама и Папа только переехали в новый дом и готовятся к первому Дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьёй, Папа покупает в необычном детском магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки – Малышарики. Пока родители готовятся к празднику Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.

Роль Папы в фильме исполнит Константин Хабенский, а Мамы - Елизавета Боярская.

Фильм «Малышарики. День рождения» - это семейный музыкальный анимационный фильм, с использованием технологии совмещения видеосъёмки и компьютерной анимации. Картина станет приквелом к сериалу о Малышариках. Константин Хабенский уже хорошо известен поклонникам проекта. Именно его голосом в сериале говорит папа ребенка, в доме которого поселились озорные малыши.

«Для артиста съёмка в анимационном фильме очень сильно отличается от привычной работы. Здесь присутствует своя специфика, волшебство. Это сказочный мир анимации, где ты становишься наравне с маленькими нарисованными героями. Это интересный опыт и новое приключение», - комментирует Константин Хабенский.

«Всё происходящее на площадке – очень необычно и здорово. Я впервые снимаюсь в таком кино, когда герои воображаемые. Когда мы взаимодействуем с Константином Юрьевичем – это одно, с Малышкой – другое, потому что именно она на здесь главное сокровище, всё подстроено под её настроение и движение. Но как оказалось, у нас ещё есть полноценные партнёры, которые просто невидимы. Это новый опыт и, как мне кажется, получилось неплохо», - резюмировала Елизавета Боярская.

За режиссерским пультом на площадке Оксана Бычкова («Питер FM», «Окно в Европу») и Катерина Савчук («Малышарики», «Тима и Тома», «Смешарики»). Сценарий создавала та же команда, что работает над сериалом «Малышарики» - Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж . Продюсер фильма, как и всего проекта «Малышарики» – Аня Кораблева.

Релиз намечен на осень 2024 года.

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