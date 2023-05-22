Международные культурный проект «Русские сезоны» впервые представили в Узбекистане

21 мая 2023 года в Ташкенте на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои состоялась торжественная церемония открытия Международного культурного проекта «Русские сезоны». Проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан.

«Русские сезоны» стартовали в Узбекистане, где российская культура и искусство будут представлены в течение всего года. В рамках масштабной программы проекта состоится более 20 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы и др. Мероприятия пройдут с участием деятелей российской культуры мирового уровня.

Торжественную церемонию открыли первый заместитель Министра культуры и туризма Узбекистана Улугбек Азамов и статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Надежда Преподобная. Ведущими церемонии стали известный режиссер Джахонгир Файзиев, уроженец Узбекистана, и актриса Светлана Иванова.

Выступая на открытии, Надежда Преподобная зачитала приветствие Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой участникам и гостям праздника. В нем глава ведомства отметила особое значение «Русских сезонов» в Узбекистане.

«Проведение этого международного проекта – знаковый и важный шаг в развитии и укреплении российско-узбекского культурного взаимодействия. Уверена, что в течение этого года нам удастся подарить жителям и гостям солнечного Узбекистана яркие впечатления от встречи с лучшими образцами российского искусства», – подчеркнула Ольга Любимова.

Надежда Преподобная также вручила своему узбекскому коллеге Улугбеку Азамову неизменный символ проекта – статуэтку «Жар-птицы».

«Такие культурные обмены очень важны. Нельзя не отметить прогресс последних лет в диалоге между нашими странами: мы не просто проводим совместные мероприятия, а ведем широкую работу по различным направлениям – образовательному, гастрольно-концертному, выставочному и другим. Выступления узбекских коллективов в нашей стране всегда производят самые теплые и искренние впечатления, и хочется еще больше таких событий, встреч, общения. Надеюсь, что сейчас, в связи с «Русскими сезонами», начнется новый виток нашего взаимодействия», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Надежда Преподобная в беседе с узбекскими журналистами.

Перед началом церемонии в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои жителей Узбекистана гостеприимно встречал Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной – один из самых ярких коллективов, пропагандирующих русскую песню и профессиональное искусство игры на русских народных инструментах.

В рамках Международного культурного проекта «Русские сезоны» публику Узбекистана ждут встречи с ведущими театрами и музыкальными коллективами России, такими как Театр кукол имени С.В. Образцова, Театр «Сатирикон», Московский художественный театр имени А.П. Чехова, Ансамбль танца «Вайнах», Северный русский народный хор и другими. А 21 мая, сразу после церемонии открытия, зрителям представили спектакль «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова» «12», громкая премьера которого состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Большого театра в Москве.

Никита Михалков, народный артист России, художественный руководитель «Центра театра и кино» также отметил особую значимость международного культурного проекта и почетную роль участия в нем:

«Международный культурный проект «Русские сезоны» – это проект, имеющий глубинные исторические истоки. При этом, убежден, принципиально важный и сегодня для наших стран. Поэтому я рад, что именно спектаклем «12» наш «Центр театра и кино» открывает «Русские сезоны» в Узбекистане, которые проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Россия и Узбекистан тесно связаны. История Узбекистана, культура, традиции, литература... – это все формировалось и собиралось веками. А Россия, как надежный, несокрушимый мост, органично соединяет Восток и Запад. Поэтому для нас важно, что первые зарубежные гастроли нашего спектакля «12» состоялись именно здесь, в Ташкенте».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.