В Галерее XXI века открылась выставка «Другой текстиль: другой текст/ другой стиль»

Современные художники и дизайнеры из разных городов России – не только мастера, творцы, но те, кто не боится эксперимента с материалом. Картон, бумага, лыко, стекло, глина, пластик – всё идет в ход. Дело же художников – нахождение метафоры и образа, исследование.
На выставке изделия, обращенные как к абстрактным, так и природным понятиям. Художники ткут текст из текстиля, металла, нитей, картона. В их руках водное пространство, будь то Байкал, море, хрупкость и воспоминания – игра с материалом и словом, историей ремёсел и современностью. Выставка – обращение одновременно к прошлому и настоящему. Травяные гобелены, плетеные корзины, дизайнерские изделия из лыка могут быть не только отдельным произведением искусства, ткачества, не лишенным экологической составляющей, но и украсить помещение – от жилого до галерейного.
В выставке участвуют: Наталья Евсеева, Мария Ермолаева, Вера Занегина, Светлана Изгиева, Людмила Крутикова, Наталья Макарова, Руслан Мазлоев, Александра Островская, Виктор Решетников, Ольга Согрина, Антон Супонин, Екатерина Суховерцева, Елена Татаринцева, Наталья Цветкова. Куратор проекта: Вера Занегина.
Выставка завершит работу 31 июля.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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