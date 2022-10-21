Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выступила на пленарном заседании в рамках Международного форума «Содружество моды»

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выступила на пленарном заседании «Национальный бренд как фактор сохранения культурной идентичности» в рамках Международного форума «Содружество моды».

Пленарное заседание, специально подготовленное Министерством культуры Российской Федерации, прошло 19 октября в Санкт-Петербурге. Мероприятие было посвящено актуальным аспектам развития национальных брендов, сохранению уникальных технологий и культурных традиций народных ремесел, вопросам поддержки проектов государственно-частного партнёрства, направленных на развитие экономики, а также возможностям для продвижения отечественных креативных продуктов как внутри страны, так и за ее пределами. Модератором пленарного заседания выступила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

В пленарном заседании приняли участие Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина, Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Артур Латыпов, Председатель Комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина, Старший вице-президент, директор дирекции по внешним связям, ПAO «Промсвязьбанк» – Вера Подгузова и другие.

Креативный сектор является наиболее растущим сектором, он генерирует около 3% мирового ВВП и обеспечивает работой 1% экономически активного населения планеты. Этот сектор дает самую высокую добавленную стоимость за счет того, что в структуре себестоимости продукции большая доля творческого труда.

По словам Ольги Галактионовой, народные ремесла представляют собой неотъемлемое достояние и одну из форм творчества народов Российской Федерации. Традиции мастерства и креативности являются «народным кодом» многих территорий России.

«Национальное искусство не должно быть только субкультурой, оно должно стать модным трендом, должно приносить прибыль и монетизироваться. Экономика креативной индустрии будет развиваться за счет поддержки национального искусства и превращения его в бренд. Одна из приоритетных задач РОСИЗО – продвижение и популяризация народных ремесел за счет выставочной, образовательной и просветительской деятельности. В ближайших планах РОСИЗО — открытие выставки «Русский замок. Кузнечная летопись». Идея проекта заключается в визуальном дискурсе о влиянии ручного труда и народного искусства на философию общества», – отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

В рамках своего выступления она также подчеркнула, что мировосприятие современного человека меняется, а ремесла не успевают трансформироваться. Поэтому главная цель — создать в отрасли конкурентную среду и интегрировать ее в современный быт. Кроме того, важно транслировать этот посыл и на молодежную аудиторию. В качестве примера такой интеграции можно вспомнить современных дизайнеров, использующих ремесленные принты. Вовлечение молодого поколения поможет стимулировать спрос и научить культуре потребления, это позволит привлечь молодежь к ремеслам через призму промышленного дизайна и моды.

Международный форум «Содружество моды», посвященный вопросам развития легкой промышленности и модной индустрии в странах СНГ, открылся 19 октября 2022 года в Таврическом дворце – штаб- квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Мероприятие проходит впервые. Его организаторами выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ в партнерстве с Министерством культуры и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также Евразийским женским форумом.

Проект объединил на одной площадке представителей легкой промышленности и модной индустрии, профильных министерств и бизнес-ассоциаций, образовательных учреждений и креативного сектора из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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