«Месяц Больших Кошек» возвращается на канал National Geographic Wild

5 февраля в 20:00 на канале National Geographic Wild стартует «Месяц Больших Кошек» – ежегодный цикл программ возвращается с премьерами и популярными фильмами о самых свирепых представителях кошачьих в природе. По выходным в 20:00 зрителей ждут новые документальные картины о больших кошках: «Судьба гепарда», «Дикие тигры России», «Дикие кошки Таиланда» и «Обитатели тени».

Siberian tigers are endangered due to poaching and the loss of habitat. Photo Credit: © NDR Naturfilm / Parthenon Entertainment

Канал National Geographic Wild представляет ежегодный цикл программ «Месяц Больших Кошек», благодаря которому можно совершить уникальное путешествие по разным уголкам планеты и стать свидетелем эпической борьбы за выживание этих величественных существ. Весь февраль телеканал будет знакомить зрителей с миром больших кошек и рассказывать об опасных испытаниях, с которыми хищники сталкиваются на протяжении своей жизни.

В рамках цикла передач будут выходить такие популярные фильмы канала National Geographic Wild, как «Глаз леопарда», «Жизнь с большими кошками», «Непримиримая вражда» и многие другие. Кроме того, телеканал покажет четыре новые документальные картины об этих могучих животных: «Судьба гепарда», «Дикие тигры России», «Дикие кошки Таиланда» и «Обитатели тени». Премьеры ждут зрителей по выходным в 20:00.

«Месяц Больших Кошек» является частью глобальной инициативы Национального Географического Общества (National Geographic Society) — «Большие Кошки» (Big Cats Initiative). Цель данного проекта – остановить сокращение численности больших кошек в дикой природе. Эти животные сталкиваются с серьезными испытаниями: к примеру, сейчас в мире осталось всего 7000 особей гепардов. Для многих популяций диких кошек вымирание неизбежно из-за потери мест обитания, вырождения и встреч с людьми. Национальное Географическое Общество уже давно проявляет обеспокоенность этой проблемой и прикладывает усилия для сохранения заповедников на планете.

Подробная информация об инициативе «Большие Кошки» (Big Cats Initiative) доступна на сайте телеканала.

