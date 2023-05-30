В Интернете представили финальный трейлер к семейному анимационному фильму «Мармадюк»

В сети интернет представили финальный трейлер к семейной анимации про проблемного питомца с добрым сердцем и забавной мордашкой «Мармадюк». Приглашаем вас стать свидетелями невероятных приключений и шалостей игривого пса. В кинотеатрах - с 8 июня. Прокатчик фильма – кинокомпания «Наше кино».

В основе сюжета – история, как прославленный дрессировщик решает сделать из непослушного Мармадюка победителя собачьего чемпионата мира, превратив необузданного дога в идеального пса. Но, оказывается, мир хвостатых тоже полон интриг и подстав.



«Мармадюк» – это веселый семейный газетный комикс, сохраняющий мировую популярность с середины прошлого века. История дога-проказника началась в 1954 году, когда создатель комиксов Брэд Андерсон, вдохновившись комедийным дуэтом из немого кино Лорел и Харди, разработал забавную историю про типичное американское семейство и их собаку, которая сразу завоевала любовь публики. Сейчас приключения Мармадюка появляются в 660 газетах в 20 странах мира. Рисованная история выиграла National Cartoonists Society's Reuben Award в номинации «лучший газетный комикс». А также существует две дюжины книг про Мармадюка, проданные суммарным тиражом более 10 миллионов экземпляров. Несмотря на популярность, первая экранизация комикса появилась только в 2010 году – художественный фильм с Оуэном Уилсоном в главной роли. Теперь, наконец, зрители увидят анимационный дебют Мармадюка.

Главного героя в оригинале озвучивает Пит Дэвидсон – популярный американский стендап-комик. Его оппонента Зевса – самовлюбленная афганская борзая – озвучил актер Джей Кей Симмонс, известный зрителям по фильмам «Одержимость», трилогии «Человек паук» с Тоби Магуайром, «Ла-Ла Ленд» и другие.

Мультфильм «Мармадюк» – для всей семьи, он порадует и взрослых, и детей. Чтобы создать эту историю, режиссер фильма Марк А.З. Диппэ, принимавший участие в создании «Терминатора», привлек к работе над картиной передовые анимационные студии.

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