В Интернете стартует бесплатный международный фестиваль цифрового театра

6 апреля состоится открытие Onlife iDEA Fest — международного театрального фестиваля на русском языке. Все спектакли будут показаны в формате onlife, когда актеры играют вживую из разных точек мира, а после окончания спектакля начинается его обсуждение. Зрители могут задать свои вопросы как самим актерам и режиссеру, так и приглашенным экспертам из числа театральных критиков и звезд театра и кино.

Фестиваль проходит уже в третий раз. Темой этого сезона стала любовь.

«Наш цифровой формат уже получил признание со стороны театрального сообщества. Среди экспертов прошлых сезонов признанные профессионалы, такие как Вениамин Смехов, Павел Руднев, Елена Ковальская, Галина Аксенова и многие другие. Возможность не только посмотреть сам спектакль, но и обсуждение с участием таких людей, возможность задать свои вопросы — это очень интересный опыт для человека, который разбирается в театре», - поясняет Яна Балачевцева, генеральный продюсер фестиваля.

Спектакли будут идти раз в две недели по четвергам. Откроет фестиваль спектакль «Найти Агату» режиссера Левона Узуняна (Грузия) по пьесе Нины Мазур. Детективная история исчезновения знаменитой писательницы Агаты Кристи будет постепенно раскрываться перед зрителем, когда на виртуальной сцене один за одним будут появляться подозреваемые, добавляя всё новые и новые детали в рассказ.

Фестиваль традиционно охватит множество жанров и произведений: от спектакля по мотивам рассказа Чехова «Каштанка» до постановки по басне Эзопа «Лиса и виноград» и лирический хоррор по мотивам книг Андерсена и Рильке. Всего запланированы спектакли, в котором примут участие актеры и режиссеры из Азербайджана, Грузии, Кипра, Узбекистана и России.

Посмотреть спектакль можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте https://onlifeideafest.com .

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