Музей Москвы запускает новый сезон киноцикла «Отечественное кино XX века и городская жизнь»

Музей Москвы продолжает образовательный цикл, на основе серии кинопоказов «Отечественное кино XX века и городская жизнь». В рамках этого проекта в музее проходят просмотры художественных фильмов 1910-1990-х годов, в которых отразилась история жизни и повседневности Москвы. В киноцикл входят как популярные картины, так и ленты, долго пролежавшие «на полке». Перед каждым киносеансом ведущий курса, москвовед и старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин рассказывает об эпохе, духе времени, истории быта, искусства и моды XX века.

Кадр из фильма «Дитя большого города»

Второй сезон продолжит знакомить зрителей с немым кино 1920-х годов. Это десятилетие — один из самых неоднозначных и насыщенных периодов в истории страны и города. Ровно 100 лет назад после нескольких декретов советского правительства появились условия для развития малого частного предпринимательства. Новая экономическая политика повлияла на жизнь крупных городов, которая нашла свое отражение и в советском немом кино. С одной стороны, оно продолжало традиции дореволюционного кинематографа, а с другой — показывало новых героев. Один из них — нэпман — олицетворение нового советского зажиточного человека, который часто представал в пародийном образе в советских карикатурах.

Сезон открывается картиной 1924 года «Аэлита». Это советский немой художественный фильм Якова Протазанова и вольная экранизация одноименного фантастического романа Алексея Толстого. По сюжету в начале картины действие разворачивается в декабре 1921 года в Петрограде, вскоре после окончания Гражданской войны и начала нэпа. Однако съемки картины проходили на московских улицах, и камера запечатлела жизнь города с порой непривычными видами нэпмановской Москвы.

Также в рамках второго сезона цикла пройдут просмотры фильмов «Шахматная горячка» (реж. Всеволод Пудовкин и Николай Шпиковский, 1925 год), «Девушка с коробкой» (реж. Борис Барнет, 1927 год) и «Папиросница из Моссельпрома» (реж. Юрий Желябужский, 1924 год).

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