В Иваново открылась выставка «Искусство быть: запредельно близко»

Инклюзивная выставка современного искусства под названием «Искусство быть: запредельно близко» открылась в Музейно-выставочном центре Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Восемь арт-объектов российских художников, отобранных со всей России объединили в этот день представителей искусства и некоммерческого сектора, музейных институций и представителей администрации Ивановской области.

На открытии выставки «Искусство быть: запредельно близко» в зале экспозиции впечатлениями поделились гости, которые специально приехали на открытие из Москвы и Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова прислала видеообращение и посвятила его всем посетителям выставки «Искусство быть: запредельно близко», организатором которой является благотворительный фонд «Гольфстрим».

«Я хочу поприветствовать участников выставки «Искусство быть: запредельно близко». Надеюсь эта тема начнет волновать все гражданское общество во всех регионах России и наша среда станет дружелюбнее к людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы должны открыть мир тем, кому сложно видеть, чувствовать, двигаться или слышать. Мы все разные, но мы вместе», - сказала Екатерина Стриженова в обращении. Специально на открытие выставки приехал столичный актер московского театра «Современник», звезда кинофильмов «Ворошиловский стрелок», «Тонкая Грань», «По следу зверя» и других, друг благотворительного фонда помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Гольфстрим» и голос выставки «Искусство быть: запредельно близко» Илья Древнов. Специально для посетителей Музейно-выставочного центра в Иваново артист записал аудиогид по выставке, где подробно рассказал о каждом арт-объекте.

«Благотворительный фонд «Гольфстрим» делает очень нужную и важную работу, меняя отношения общества к людям с инвалидностью, адаптирую детей и подростков с ОВЗ в самостоятельную взрослую жизнь. Когда я познакомился с деятельностью фонда я был потрясен какую работу проделывают его сотрудники. И я присоединился к работе фонда в качестве амбассадора. Это замечательно чувствовать сопричастность с деятельностью фонда и помогать в продвижении Это очень здорово, что такая важная тема, как инклюзия и инклюзивная культура реализуется благотворительным фондом «Гольфстрим» в том числе через творческие формы, которые мне очень близки и отзываются, мне как творческой личности невероятно близка эта выставка», - заметил Илья Древнов.

Амбассадор фонда «Гольфстрим» - актриса кино и озвучания Лина Иванова не смогла присутствовать на открытии лично, но также передала свой персональный привет всем посетителям экспозиции.

«На языке искусства можно говорить о прекрасном, а также привлекать внимание к проблемам, о которых нельзя молчать. Я с радостью присоединилась к команде фонда «Гольфстрим», чтобы вместе менять отношение общества к людям с инвалидностью и продвигать тему инклюзии в стране, тем более, что язык искусства универсален и понятен очень многим», - рассказала Лина Иванова. Напомним, что ранее актриса театра, кино и озвучивания Лина Иванова, голосом которой говорят Эмма Уотсон и её персонаж Гермиона Грейнджер из саги о Гарри Поттере и Шейлин Вудли и её персонаж Беатрис (Трис) Прайор из трилогии «Дивергент», которая озвучила аудиогид инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко», представленной во Владимире.

Гости мероприятия приняли участие в официальном открытии, прямая трансляция которого велась на портал Культура.рф. Куратор выставки «Искусство быть: запредельно близко» Алиса Николаева провела для всех присутствующих кураторскую экскурсию. В завершение официального открытия гостей ждал сюрприз – инклюзивный модный показ от дизайнера Ксении Демьяненко-Новиковой, поддержавшей проект «Искусство быть». В фешн шоу приняли участие как нормотипичные, так и не нормотипичные модели.

«Я рада стать частью проекта и деятельности фонда «Гольфстрим». Принять участие в проекте, на открытии инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко», это интересный опыт. Наши проекты созвучны и направлены на благие цели, где терапией и способом высказывания является искусство.

Необходимо коммуницировать и создавать большое сообщество единомышленников, работающих в одном направлении», — прокомментировала Ксения Демьяненко-Новикова, дизайнер проекта «Другие берега», старший преподаватель кафедры ДКТ им. Н.Г. Мизоновой ИВГПУ, член Союза художников и Союза Дизайнеров РФ.

Крупнейшее в России текстильное предприятие «Шуйские ситцы» также поддержали проект «Искусство быть»: «Ивановская область отличается тем, что веками ткет. Через нити и ткани мы связываемся с поколениями из одного с другим. Для нас это привычное состояние. Мы друг другу протягиваем незримую ниточку, которая нас незримо связывает и объединяет, для нас это добрые традиции. Очень хорошо, что мы сегодня вместе. Мне очень отрадно, что наши ткани участвуют в проекте «Искусство быть». И это еще раз говорит о том, что ткань объединяет», - поделилась Анна Богаделина, генеральный директор компании «Шуйские ситцы».

Выпускники школы арт-медиации, инициированной благотворительным фондом «Гольфстрим», начали работу с посетителями непосредственно на открытии и провели свои первые авторские экскурсии с гостями выставки и инклюзивными группами в том числе.

Стоит отметить, что почетным гостем мероприятия стала собака-проводник породы лабрадор по кличке Флай, который сопровождал свою хозяйку с особенностями зрения.

«В этом году проект «Искусство быть» отмечает 5 лет. Проект растет и наращивает обороты, он интересен. Этот цикл реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Я бесконечно благодарна городу Иваново за то, что нас пригласили и приняли. Здесь живут красивые, открытые люди. Все женщины в Иваново прекрасны», - обратилась к собравшимся Виктория Якимова, президент благотворительного фонда «Гольфстрим».

«Мы очень рады, что один из ведущих музеев Ивановской области Государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина тесно и активно сотрудничает с благотворительным фондом «Гольфстрим». Надеемся, что это первый, но не последний проект в Ивановской области с фондом. Мы готовы к взаимодействию. Этот проект вносит существенный вклад в развитие и продвижение инклюзивного пространства в России. В нашем регионе также строится системная планомерная работа по созданию доступной среды для лиц ограниченными возможностями здоровья. Мы очень рады, что проект будет работать в нашем регионе в одном из ведущих музеев города Иваново», - заявила Юлия Сураева, заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области.

«Кто такие люди с ограниченными возможностями здоровья – это люди с безграничными возможностями творчества», - подметил Сергей Фролов, председатель Комитета по культуре Администрации города Иванова.

«Мы рады, что данная выставка проходит в нашем крае. Это выставка, которая берет за сердце. Работы, представленные на выставке показывают, какие мы все разные. Но вместе с тем экспозиция выстраивает мосточки, которые дают понимание, восприятие, соприкосновение со всеми точками мира. Открывает совершенно другие, новые горизонты нашего бытия», - отметила председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Ивановской области.

«Впечатляет название выставки «Искусство быть: запредельно близко». Она обращает внимание на запредельно близких людей. Они за пределами нас, но, вместе с тем, они практически в нас», - поделилась впечатлениями Татьяна Океанская, Уполномоченный по правам ребенка по Ивановской области.

Восемь арт-объектов современного искусства, отобранных со всей России жители и гости Иванова могут увидеть на выставке «Искусство быть: запредельно близко» в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д.Г. Бурылина в Музейно-выставочном центре до 26 марта.

Оммаж знаменитому своим текстилем городу Иваново - один из арт-объектов экспозиции - «Сигнальный экземпляр» Арт-группы «Хочу Быть Соковым».

Посетители выставки также смогут увидеть такие работы, как:

«Отражение ускользающего времени» Дарьи Яковишиной

Инсталляция про восприятие времени, когда каждый человек воспринимает его по-разному и использует по-своему. Прикасаясь к арт-объекту мы можем почувствовать, как меняется время.

«Без названия» Анастасии Ковалевой

Загадочный арт-объект, в котором каждый видит что-то свое. Не случайно автор предлагает название своей работы «Без названия» - это вызов для участников пофантазировать и решить, что же перед ними.

«Ткань слуха» Валентины Андреевой

Художница наглядно с помощью арт-объекта демонстрирует проблематику слабослышащих людей и показывает, как фрагментарно воспринимает информацию человек с особенностями слуха.

«Остров камней и равновесия» Яны Васильевой

Прообраз сада из родного города художницы в городе Краснодаре, который имеет особенное значение для её мамы, потерявшей зрение. Посетители выставки могут менять местами части инсталляции - создавать свои миры.

Павел Булгаков, Елена Скрипкина, Александр Саленков – инсталляция «Топография хрупкости»

Вселенная каждого человека – это хрупкая конструкция, которая нуждается в бережном отношении. Как элементы инсталляции художников хрупки и беззащитны, так и личность человека может быть травмирована самыми разными факторами. Об этом говорит нам инсталляция «Топография хрупкости».

«Панграмма» Анны Мартыненко

С помощью специально разработанной художницей программы каждый посетитель выставки может увидеть модель своего голоса в формате 2D. В зависимости от скорости речи, тембра, громкости, высоты звука и диапазона голоса модель трансформируется и приобретает новые очертания.

Короткометражный фильм «LIGHTINCLUSION» Людмилы Михайловой

Открывает тему культуры света в городских пространствах. Свет в мегаполисе – это не только красота и яркость, но и комфорт и помощник всем жителям. Важно предусматривать нюансы в процессе проектирования городских пространств, для того, чтобы делать освещение для всех максимально комфортным. Это и отражено в фильме. Проект нацелен на популяризацию современного искусство как ресурса для развития инклюзивной культуры в стране. Лучшие художники страны приняли участие в проекте, пройдя предварительно обучение в арт-резиденции от фонда «Гольфстрим». Выставка этого (третьего) цикла проходит в трех городах России: Свияжске, Владимире, Иваново.

Специалисты фонда «Гольфстрим» обучили сотрудников музейных институций, участвующих в проекте создавать инклюзивные проекты. У проекта официальная группа в Вконтакте. В рамках проекта «Искусство быть» в Арт-резиденцию для художников со всей России были приглашены ведущие эксперты в сфере искусства и инклюзивной культуры. Информация о выставке «Искусство быть: запредельно близко» доступна на русском жестовом языке. Во Иванове уже прошли занятия в школе арт-медиаторов в рамках выставки «Искусство быть: запредельно близко», волонтеры будут находиться на выставке и направлять посетителей. Одноклассники и фонд «Гольфстрим» запустили зимние пользовательские рамки в честь проекта «Искусство быть».

В 2022-2023 выставки проходят в трех регионах РФ. В рамках проекта современные художники, специалисты по инклюзии, люди с особенностями здоровья и развития и арт-медиаторы объединяются вместе.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

АртМосковия в числе информационных партнеров выставки.

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