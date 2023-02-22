Продолжается сбор заявок на участие в VII Кинофоруме «Шередарь»

Кинофорум «Шередарь» учрежден БФ «Шередарь» в 2016 году как фестиваль короткометражного кино, видео- и телеконтента в сфере благотворительности и социальных инициатив. Принять участие в нем могут как профессионалы, так и любители.

Учредитель фонда «Шередарь» и член жюри кинофорума Михаил Бондарев отмечает, что за время существования кинофестиваля вокруг проекта удалось создать целое сообщество профессионалов в сфере кино, представителей некоммерческих благотворительных организаций, волонтеров, которые приезжают из разных уголков страны и зарубежья и не только активно поддерживают фестиваль, но и выступают проводниками его миссии.

Участники прошлых кинофорумов, делясь впечатлениями, подчеркивают, что получили не просто новый опыт и знания, а и новый стимул к творчеству, открыли для себя целое направление творческой реализации.

«Основная идея кинофестиваля - помимо, безусловно, развития благотворительной тематики, привнести тепло и радость в этот мир и показать, несмотря на драматичность направления, красоту жизни», - продолжает тему председатель жюри кинофорума Виталий Калинин. И это действительно так! Уже традиционно в конце апреля в живописнейшем месте Владимирской области, в реабилитационном центре фонда, на берегу речки со сказочным названием «Шередарь» (она-то и дала название фонду) собираются люди талантливые и неравнодушные. Здесь проходит очная программа кинофорума: просмотры конкурсных работ, дискуссии, встречи с известными деятелями кино и телевидения, мастер-классы, но главное - рождаются творческие идеи и союзы, дающие старт новым инициативам в области социального кино.

В этом году кинофорум будет проходить 20-25 апреля. Принять участие в нем можно в девяти номинациях:

«Короткометражный игровой фильм» — игровое короткометражное кино на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 30 минут.

«Короткометражный документальный фильм» — документальное короткометражное кино на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 30 минут.

«Авторы-дети» — видео-контент на социальную или благотворительную тематику, автору/группе авторов которого на момент подачи заявки не исполнилось 17 лет. Хронометраж до 15 минут.

«Фильмы о благотворительных акциях и работе фонда». Хронометраж до 30 минут.

«Социальные ролики и реклама» — интернет-проекты, реклама на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 3 минут.

«Short-фильм» — короткометражное игровое или документальное кино на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 7 минут.

«Телевизионный сюжет или специальный репортаж на социальную или благотворительную тематику». Хронометраж до 15 минут.

«Благотворительность с риском для жизни» — короткометражный документальный фильм о тех, кто помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с боевыми действиями. Хронометраж до 30 минут.

«Студенческий фильм» — игровой или документальный фильм на социальную или благотворительную тематику, авторами которого являются студенты ВУЗов и СПУ. Хронометраж до 30 минут.

Для участия в кинофоруме нужно заполнить заявку на сайте https://kino.sheredar.ru. Прошедшие конкурсный отбор будут приглашены на очную программу кинофорума.

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