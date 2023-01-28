Выставка «Сны Сибири» продлена до середины февраля

Выставка в Государственном историческом музее рассказывает о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Проект организован Фондом развития науки и культуры «Таволга» при поддержке ОАО «РЖД» и приурочен к 130-летию Транссибирской магистрали – Великого Северного пути, соединившего центральную часть России с ее отдаленными территориями.

Выставка открылась 28 октября 2022 года и за это время ее посетило более 26 тысяч человек. Большой популярностью также пользуются экскурсии, лекции и детские занятия, организованные в рамках проекта. Такой успех у публики объясняется необычайно современным подходом к повествованию об истории края. «Сны Сибири» – иммерсивная выставка, объединившая археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, а необычное оформление залов и тактильные копии, позволяют в прямом смысле погрузиться в прошлое и в прямом смысле прикоснуться к нему.

В экспозиции представлены находки, обнаруженные археологами в разное время при строительстве и реконструкции Транссиба – это артефакты эпохи неолита, зооморфные образы железного века, произведения пермского звериного стиля и древних скифов, погребальные маски, оружие и керамика. Отдельный зал выставки посвящен современным художникам из Сибири, которые в своем творчестве обращаются к теме неоархаики. Здесь представлены скульптуры Даши Намдакова переосмысляющего искусство коренных народов Восточной Сибири; эмали из серии «12 шаманов» Сергея Ануфриева; панно из бересты, кожи и дерева Олега Комарова; работы камнереза Александра Баранмаа; керамика Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарова.

Коллекции на выставку предоставили Государственный исторический музей, Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова, Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина, а также Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Выставка работает до 19 февраля.

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