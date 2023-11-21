В Калининградской области отреставрируют объект культурного наследия

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на приспособление здания театра им. королевы Луизы 1909 года в городе Советске под музейно-выставочный центр. Региональная экспертная организация использует ЕЦПЭ.

В городе Советске Калининградской области реконструируют здания бывшего театра королевы Луизы на улице Победы.

Театр королевы Луизы был построен в Тильзите (ныне Советск) в 1910 году. После Великой Отечественной войны здание уцелело. В нем был размещен Калининградский областной колледж культуры и искусства. Летом 2019 года в историческом здании произошёл пожар. Фасад и фундамент практически не пострадали, но были повреждены внутренние перегородки и перекрытия левого крыла.

По проекту реконструкции здание оборудуют в музейно-выставочный центр с залами для экспозиций, для конференций, также обустроят кафе на 100 мест, фондохранилище, административные помещения.

Застройщик – Администрация Советского городского округа. Проектировщик – ООО «ЭкспертПроектРеставрация», ООО «ВИК Проект».