В Калуге, Москве и Владимире пройдёт 26-ой международный фестиваль гитарной музыки

С 22 по 26 мая 2023 года в Калуге состоится XXVI международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Главный гитарный праздник страны пройдет на нескольких площадках города, в том числе на сценах областной филармонии и дома музыки Калуги. Под флагом фестиваля пройдут дополнительные концерты во Владимире, Москве, Обнинске и Туле.

За свою четвертьвековую историю «Мир гитары» представил российским поклонникам гитарной музыки широкую палитру ярких имен выдающихся российских и зарубежных исполнителей. За эти годы на фестивале выступали величайшие гитаристы с мировым именем, в их числе Эл Ди Меола, Пако де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Ларри Кориэлл и многие другие. Федеральным агентством по туризму фестиваль «Мир гитары» включался в Национальный календарь событий Российской Федерации.

Среди хедлайнеров грядущего фестиваля: номинант Latin GRAMMY® Гальярдо Дель Рей, номинант GRAMMY® Банни Брюнель, один из самых титулованных фьюжн-гитаристов современности Роман Мирошниченко, корифеи отечественного рока Евгений Маргулис и Алексей Романов, народный артист России Алексей Кузнецов и талантливые музыканты из СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова) и дальнего зарубежья (Аргентина, Австрия, Италия, Испания, Куба, Словакия, США, Уругвай, Франция). Также в фестивальных концертах примут участие: Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония», Московский камерный оркестр Musica Viva, Симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера Калужской филармонии, Камерный Струнный Оркестр г. Владимир.

- Несмотря ни что, на фестиваль традиционно приедут выдающиеся гитаристы со всего мира. В очередной раз мы традиционно продемонстрируем главную философию «Мира Гитары» - в настоящей музыке не существует границ, политики и национальностей. – комментирует руководитель международных проектов фестиваля Роман Мирошниченко.

Один из крупнейших гитарных форумов планеты проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

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