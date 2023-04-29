Онлайн-кинотеатр PREMIER впервые покажет архивную хронику Великой Отечественной войны в цвете

Проект «Цвет истории» впервые покажет зрителям отреставрированные и колоризированные уникальные кадры, снятые в период 1941-1945 гг.

В мае онлайн-кинотеатр PREMIER представит уникальный документальный проект кинокомпании «Line UP» Данилы Шарапова и Сергея Минаева «Цвет истории»: впервые зритель увидит кадры советской военной кинохроники в цвете.

Для создания документального сериала была проведена масштабная работа с военной кинохроникой времён 1941-1945 гг. Чтобы показать события, какими их видели герои войны, командой проекта был разработан уникальный алгоритм колоризации и реставрации черно-белой хроники. Каждый кадр сериала прошел ряд высокотехнологичных этапов обработки, основой которых стало обучение и использование искусственного интеллекта на практике.

Голосом проекта выступила известная российская телеведущая и журналист Арина Шарапова.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Первые две серии документального сериала «Цвет истории» будут доступны для просмотра эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER уже в мае.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.