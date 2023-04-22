В Кемерово стартует уникальный конкурс на обучение специалистов программы «Особый взгляд»

25 апреля в Кузбасс-арене будет дан старт новому конкурсу на обучение специалистов программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В рамках мероприятия состоится пресс-конференция и открытый мастер-класс от инструкторов программы.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд» и Министерство социальной защиты населения Кузбасса запускают прием заявок на бесплатное обучение специалистов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специалист по ориентированию в пространстве и мобильности инвалидов по зрению» и программе «Школа тренеров тифло-IT». Прием заявок на обучение пройдет на конкурсной основе с 25 апреля до 19 мая. Кандидаты, прошедшие обучение, получат компетенции, которые позволят им работать с незрячим и слабовидящими посетителями, а именно – проводить индивидуальные и групповые занятия, передавать знания и навыки по владению белой тростью, мобильным телефоном и персональным компьютером.

«В России проживает более 330 000 человек с инвалидностью, на Кемеровскую область приходится 5 400 человек. Мы понимаем, что оказание социальных услуг должно трансформироваться и улучшаться с каждым годом. И мы рады, что реализацией проекта по обучению тренеров стала именно наша область, это даст новые возможности для жителей региона. Кроме того, в нашем регионе совместно с ВЭБ РФ и Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» прорабатывается к реализации проект социального воздействия, направленный на поддержку людей с инвалидностью по зрению в области занятости и трудоустройства, и обучение тренеров дополнит данную инициативу» - Наталья Чайка, первый заместитель министра социальной защиты населения города Кузбасса.

Программа «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» с 2013 году ведет свою деятельность по поддержке и интеграции людей с нарушением зрения в общество, а также занимается комплексным развитием инклюзии и доступной социокультурной среды для незрячих людей.

«Одно из важнейших направлений нашей деятельности – это программы абилитации. Именно ориентирование и занятия по компьютерной и мобильной грамотности – крайне необходимы для каждого незрячего человека. Наша программа старается сделать так, чтобы люди с нарушением зрения могли быть самостоятельными и конкурентноспособными. Это невозможно без таких навыков как самостоятельное передвижение и наличие базовых знаний и умений использования мобильного компьютера и телефона. Мы помогаем освоить эти навыки, чтобы повысить уровень качества жизни этих людей. «Особый взгляд» работает как убер в благотворительности: люди с инвалидностью по зрению и их близкие подают заявку и наши тренера приезжают на место проживания благополучателя. Работа в таком формате является наиболее эффективной для человека с инвалидностью по зрению. - комментирует Ксения Дмитриева, руководитель программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» - Но для этой работы остро не хватает специалистов. Каждый год мы стараемся обучить тренеров из разных регионов. В этот раз мы решили реализовать обучение в новом формате и прицельно выбрали Кузбасс, где будет обучен целый пул специалистов, которые смогут в дальнейшем в рамках программы «Особый взгляд» оказывать уникальные социальные услуги в работе НКО и реабилитационных центров.

Обучающие программы будут проходить при участии Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» и Института «РЕАКОМП».

В пресс-конференции примут участие министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Федюнина, руководитель программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева, а также представители специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих и регионального отделения Всероссийского общества слепых.

Открытые мастер-классы по ориентированию с белой тростью, компьютерной и мобильной грамотности проведут тифлопедагог Галина Новоторцева и менеджер социальных проектов центра «Камерата» Вячеслав Царегородцев.

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