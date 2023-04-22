«Я смело и откровенно продолжаю изучать чувства» — Гузель Хасанова о своем новом сингле «Ссора»

Гузель Хасанова – талантливый автор и исполнитель проникновенной поп-лирики – презентует долгожданный танцевальный сингл «Ссора».

«В своем творчестве я смело и откровенно продолжаю изучать чувства. Поделившись переполняющими теплотой и нежностью, разделив со своими слушателями горечь и тоску, порой не скрывая своего смущения и растерянности, и испытывая огромный интерес к своему делу и к людям, которые небезразличны ко мне, я открываю новую дверь, которая называется «Ссора». Многие боятся конфликтов, тогда как я отношусь к ним с большим любопытством и вижу в них потенциал и возможность стать друг с другом ещё честнее и ещё ближе. В этой работе огромная палитра чувств в очень атмосферной музыкальной огранке, которая, я надеюсь и верю, многих не оставит равнодушными!» - поделилась Гузель Хасанова.

Первыми вживую услышать трек «Ссора» смогут жители и гости Санкт-Петербурга, где 22 июня в клубе «Сердце» состоится сольный концерт Гузель Хасановой.

Трек «Ссора» можно послушать на всех цифровых площадках.

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