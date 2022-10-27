В Клину состоится международная научная конференция, посвященная деятельности мемориальных музеев

27 октября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину пройдет международная научная конференция «Мемориальные музеи в культурном пространстве XIX–XXI веков».

В декабре 2022 года музею-заповеднику П.И. Чайковского исполнится 128 лет. Для своего времени это был новый для России тип музея, в котором полностью сохранена не только бытовая обстановка последних лет жизни великого композитора, но и ценнейшее музыкальное и литературное наследие, библиотека.

По традиции в преддверии своего дня рождения музей-заповедник проводит научную конференцию, задача которой представить мемориальный музей как феномен культуры в современном обществе. Конференция проводится в содружестве с Ассоциацией музыкальных музеев и коллекционеров.

В докладах будут затронуты темы, связанные с историей и деятельностью мемориальных музеев: проблемы собирания, хранения и реставрации музейных комплексов данного типа; их создатели и хранители; творческое наследие в музейных интерпретациях; особенности научно-исследовательских проектов; перспективы развития мемориальных музеев; инновационные технологии для музейных и выставочных пространств.

Предполагается уделить особое внимание истории, коллекциям и деятельности музеев П.И. Чайковского, а также музеев С.В. Рахманинова,150-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2023 году.

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