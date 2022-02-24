В конкурсе «Арабеск-2022» участвуют 245 хореографов и исполнителей из 17 стран мира

Дирекция XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой подвела итоги приема заявок. В этом году их 245 из 17 стран мира. Конкурс откроется 19 апреля премьерой «Дягилев. Hommage». Художественный руководитель и режиссер проекта — Владимир Васильев. Спектакль посвящен 150-летию со дня рождения «Гражданина Перми», так назвал Иосиф Бродский великого импресарио Сергея Дягилева, детство и юность которого прошли в городе на Каме.

Иван Сорокин

Открытый для иностранных участников, 17-й по счету российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой пройдет на сцене Пермского театра оперы и балета с 19 по 30 апреля.

Традиционно конкурс будет проводиться по двум возрастным группам: младшей (девушки и юноши) и старшей (женщины и мужчины). В младшей группе выступят исполнители, которым на день начала конкурса исполнилось не менее 13 и не более 17 лет (включительно). В старшей группе выступят исполнители, которым на день начала конкурса исполнилось не менее 18 и не более 25 лет (включительно). В рамках второго тура пройдет конкурс современной хореографии.

Ильдар Тагиров

В этом году на конкурс поступило 245 заявок из 17 стран мира, таких как: Аргентина, Армения, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Казахстан, Китай, Монголия, Республика Беларусь, Республика Корея, Россия (25 городов), США, Турция, Франция, Швеция, Япония. На основной конкурс подано в младшей группе 40 заявок, в старшей группе 106 заявок. На конкурс современной хореографии от хореографов — 71 заявка, от исполнителей современной хореографии — 28 заявок. Они представляют 28 хореографических учебных заведений и 28 театров со всего мира.

Основная задача конкурса «Арабеск» — открывать новые имена, предоставляя победителям широкие возможности для успешной карьеры, сохранять богатое наследие классического балета и развивать современную хореографию, являясь творческой лабораторией для молодых хореографов и исполнителей современного танца. «Арабеск» уже давно стал значимым культурным событием и настоящим праздником для любителей и профессионалов балета во всем мире.

Кубаныч Шамакеев и Лири Вакабаяси

В состав жюри конкурса «Арабеск-2022» под председательством Владимира Васильева вошли выдающиеся деятели балета из России и других стран. Среди них —художественный руководитель Mosa Ballet School в городе Льеж (Бельгия), известный танцовщик и педагог Педро Карнейро (Португалия); художественный руководитель Пермского государственного хореографического училища, заслуженный деятель искусств России Владимир Толстухин; художественный руководитель балета Национального театра оперы и балета в Любляне, хореограф Балетной консерватории в Санкт-Пельтене Ренато Занелла (Словения/Австрия); народная артистка России Татьяна Предеина (Челябинск); профессор кафедры хореографии университета Седжон Сон Хи Джан (Республика Корея. Кроме основного жюри, на «Арабеске» будет, как всегда, работать жюри прессы, в составе которого известные театроведы и балетные критики.

Ульяна Мокшева и Расмус Алгрен

«Арабеск» — российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников, впервые состоялся в Перми в 1988 году. За время существования конкурса в нем приняли участие более 1500 молодых артистов балета и хореографов, студентов и учащихся государственных и частных театров и учебных заведений России и других стран. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри — народный артист СССР и РФ, лауреат премии Парижской академии танца «Лучший танцовщик мира», обладатель самых почетных наград не только России, но и Франции, Италии, США, Бразилии, Японии Владимир Васильев.

C 1996 по 2008 год жюри возглавляла балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. В 2012 году конкурсу было присвоено ее имя.

Фото – Андрей ЧУНТУМОВ

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