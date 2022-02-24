В Уфе впервые проведут региональный этап Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны»

С 17 по 21 марта в Уфе пройдет первый региональный этап Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны», посвященный самому знаменитому земляку жителей республики, легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву. Впервые его день рождения 17 марта в Уфе отметят необычно — на протяжении пяти дней на главных культурных площадках города пройдут бесплатные показы фильмов о Рудольфе Нурееве и ленты с его участием как актера. А поделиться своими воспоминаниями об артисте в Уфу прилетит целая плеяда уникальных гостей из Италии — танцевавшие с ним прима-балерины, личные друзья артиста.

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» стартовал еще в 2018 году, в Год балета в России, но его мероприятия проходили до этого только в Москве и Париже. В нынешнем году благодаря поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан и Президентского фонда культурных инициатив проект впервые шагнет в регионы России — прежде всего те, с которыми была тесно связана жизнь Рудольфа Нуреева. «Нуреевские сезоны» пройдут с 10 по 27 марта в трех городах – Москве, Уфе и Казани.

При этом первый региональный этап было решено провести именно в Уфе — главном городе детства и юности всемирно известного артиста, где родилась и начала воплощаться в жизнь его мечта о танце. «Нуреевские сезоны» призваны напомнить историю жизни артиста, прежде всего, для подрастающих поколений, и открыть новые ее страницы, ранее неизвестные.

Главным событием проекта в Уфе станут пять дней бесплатных показов коллекции документальных и художественных фильмов о Нурееве. Откроет этот киномарафон ретро-премьера итальянского художественного фильма «Венеция, Карнавал, Любовь» («Venezia, Carnevale, Un Amore», 1982), в котором Рудольф Нуреев сыграл свою последнюю роль в кино вместе с такими “звездами», как прима-балерина Италии Карла Фраччи, британский актер Питер Устинов. У ленты уникальная судьба — в нашей стране ввиду опалы Нуреева как «невозвращенца» с Запада во времена СССР он никогда не демонстрировался, а потом почти на 40 лет был затерян в киноархивах и считался навсегда утраченным. Организаторам «Нуреевских сезонов» удалось найти, реставрировать фильм с помощью режиссера фильма Марио Ланфранки и итальянских партнеров и перевести его на русский язык, чтобы наконец показать российским зрителям.

Уфимцы увидят эту ленту в день рождения артиста, 17 марта, на открытии проекта «Нуреевские сезоны» в Башкирском государственном театре оперы и балета и 18 марта в кинотеатре «Родина». Бесплатные показы фильма есть возможность организовать и на других киноплощадках, в заинтересованных дворцах культуры города, университетах — для этого достаточно послать заявку организаторам «Нуреевских сезонов». Дополнительные кинопоказы готовятся, в частности, в МБУ «Уфимская детская филармония» (пр.Октября, 33), Центре культуры и народного творчества г.Уфы (ул.Мира, 12).

Кинопоказы других, не менее интересных, документальных и игровых фильмов проекта пройдут 19, 20 и 21 марта в уфимском кинотеатре «Родина». На ежедневных сеансах в 14.00 и 18.30 часов можно будет увидеть такие ленты, как «Рудольф Нуреев. Мятежный демон», «Рудольф Нуриев — как он есть», «Рудольф Нуреев. Контракт со смертью», «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений», «Визит», «Рудольф Нуреев: танец к свободе». Бесплатные билеты на них можно будет получить в кассе кинотеатра за несколько дней до начала фестиваля либо сделав заявку на групповое посещение по телефону 8 (917) 738-83-85. Попасть на фильм в Башкирский театр оперы и балета можно будет, подав предварительную заявку на сайте театра и дождавшись ее подтверждения по электронной почте (при наличии мест).

Особым событием станет презентация двух новых документальных фильмов о Нурееве, снятых творческой группой международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» в 2021-22 году — «Рудольф Нуреев. Нездешний остров» о жизни артиста в Италии и «Рудольф Нуреев. Последний танец» о его последнем выступлении на сцене оперного театра в Будапеште. Фильмы ожидают выхода на экраны для широкого круга зрителей в 2023 году, в год 85-летия со дня рождения Рудольфа Нуреева.

Помимо кинопоказов проект обещает и многие другие события. Так, зрители смогут увидеть на выставках неизвестные ранее фотографии Нуреева. Для встреч с уфимцами и проведения мастер-классов для молодых талантов приглашены легендарные деятели искусств из Италии — бывшие коллеги и личные друзья Нуреева. А перед открытием проекта в холле театра планируется воссоздать романтическую атмосферу старого фильма «Венеция, Карнавал, Любовь». С этой целью организаторы объявили конкурс на лучшую маску в венецианском стиле, поучаствовать в котором до 15 марта может любой желающий. Фотографии результатов своего творчества можно прислать на электронную почту mail@rudolfnureev.ru, авторы лучших работ будут приглашены на открытие проекта в театр, где смогут лично их представить жюри из числа итальянских гостей.

Все желающие могут принять участие и в другом конкурсе, который был объявлен в рамках «Нуреевских сезонов» и проходит с 1 февраля по 27 марта в самой популярной у молодежи соцсети TikTok – конкурсе TikTok-Балет. Его участники присылают на mail@rudolfnureev.ru видеоролики для аккаунта @rudolfnureev.ru, в которых молодежным языком рассказывают о своем понимании искусства балета и творчества Нуреева. Победителей обоих конкурсов ждут оригинальные призы.

Подробнее о мероприятиях проекта можно узнать на сайтах www.italiabash.com, www.rudolfnureev.ru.

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