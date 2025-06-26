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В Красноярске открылась ярмарка современного искусства

editor
By editor
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ярмарка

В Красноярске, в креативном кластере «Квадрат» стартовала II Сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR. В день превью гости ярмарки приобрели более 50 работ на сумму 2,5 млн рублей.

Гостями ярмарки стали Ольга Попова, Наталья и Олег Сипетые, Екатерина Инберг, Марианна Самсонова, Алексей Нейман, Анастасия Безвершук, Амгалан Ринчинэ, Натали Кейт-Пангилинан, Паша Пошукай и другие. SCAN FAIR — крупнейшая ярмарка на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2025 году смотр объединил 43 художника, 5 художественных галерей и 6 брендов дизайна из 14 городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Впервые ярмарка представила объемную программу в городе SCAN CITY с искусством в ресторанах, барах, и на других общественных площадках, которая будет идти до конца лета.

– В прошлом году мы с успехом открыли Первую сибирскую ярмарку современного искусства. Вторая SCAN FAIR включает уже не только выставочный формат, но охватывает весь город. Мы показываем больше тысячи произведений искусства, запускаем новую секцию дизайна и задействуем десятки площадок по всему Красноярску. Для нас важно не просто демонстрировать искусство, но и менять систему координат, в которой оно существует — делая видимым то, что раньше оставалось в тени, – говорит соучредитель Berrywood Family, основатель ярмарки SCAN Fair Дмитрий Журкин.

Фото: Артем Дейнега, Сергей Чивиков

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