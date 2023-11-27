В Красноярске проходит второй этап хореографического конкурса «Танцуем Годенко!»

Девять балетмейстеров из Челябинска, Новосибирска, Москвы, Салавата, Перми и Алматы прошли отбор в первом этапе конкурса. Ими стали Елена Коротаева, Юлия Репицина, Сергей Другов, Николай Ерохин, Ернур Карыкбол, Владимир Перлин, Павел Подзолкин, Дмитрий Савченко, Дмитрий Силин. В течение двух недель они будут работать с коллективом, чтобы представить новые номера на гала-концерте в Красноярской филармонии.

Победителей конкурса по результатам гала-концерта определит жюри. Его председателем стала народная артистка РФ Илзе Лиепа:

«Это совершенно беспрецедентный проект, и идея конкурса потрясающая — посмотреть с иного ракурса на ансамбль, на его будущее, так как очень важно, сохраняя традиции, двигаться в современном направлении. Самая большая ценность, что здесь и сейчас происходит настоящий творческий поиск», — отмечает артистка.

Конкурс «Танцуем Годенко» проводится во второй раз. Так, в 2018 году хореограф из Казахстана Ернур Карыкбол получил приз зрительских симпатий и в последствии по приглашению ансамбля подготовил с коллективом три новые постановки.

«Танцуем Годенко» — проект, который не только помогает развиваться Ансамбль танца Сибири, но и способствует развитию народно-сценического танца как жанра хореографического искусства. Мы верим, что конкурс подарит нам новый опыт и постановки, которые займут достойное место в репертуаре ансамбля», — подчеркнула директор Ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко Анастасия Карцева.