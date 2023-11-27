Сердце не забывает то, что дорого: о сборнике прозы Юрия Серова «Многоточие»

В сборнике «Многоточие» представлены рассказы и повести разных жанров: современная проза, фантастика, магический реализм, альтернативная история... И получается отлично выстроенная книга, где одна история перекликается с другой, дополняя и продолжая ее в разных ракурсах и реальностях. В каких бы декорациях ни разворачивались события книги: в современном городе, в пост-апокалипсисе пандемии или на клоне Земли в будущем – люди любят и ранят друг друга, хранят и растрачивают свое время, берегут воспоминания и пытаются забыть прошлое.

Тогда что же считать чудом? Предсказание будущего на новой Земле, где способны дать новые побеги не только растения, но и дружба между человеком и роботом? Необычный дар человека, который видит чужие судьбы, словно ветки метро в современном мегаполисе?

Или же настоящее волшебство способно перенести в самый солнечный день из прошлого?

Сборник Юрия Серова приоткрывает завесу тайны именно земных чудес. Настоящее чудо – жить и чувствовать себя живым. Быть искренним. Любить и ждать. Терять и уметь прощать. Обретать веру в будущее. Уметь разглядеть красоту мира, в котором живем.

Да, кто-то скажет, любой человек – лишь песчинка во Вселенной: «Бог достал ластик и стер людей с Земли. Не заметил песчинку, потом вгляделся и потер усерднее, и вот я уношусь в никуда...» Но истинная жизнь – та, что прочувствовал, а не пробежал мимо – и становится единственной и настоящей историей. Книгой бытия.

«Многоточие» – книга о памяти, которая хранит счастье прожитого, как в янтаре. И, наверное, главным вопросом, который задаст себе любой человек на склоне лет будет: «А был ли я счастлив здесь, на Земле?»

Потому что счастье, простое человеческое счастье, и есть самое главное чудо на свете.

«Как мало нужно человеку для счастья... Возможность иметь в памяти яркие моменты... Те два лета были последними в деревне. Больше я никогда не приезжал в Кульму. Братьев увидел многие годы спустя, возмужавшими и окрепшими. Машка Лунина и Танька обзавелись мужьями, бабушка умерла, но для меня они по-прежнему там, и я рад, что могу прокрутить каждое мгновение заново: таскать с чужих огородов редиску, катить по полям на велосипеде, хулиганить, целоваться и... Как мало нужно человеку для счастья…»

«Многоточие» – это четвертая книга Юрия Серова. По мнению критиков, читается на одном дыхании. Вполне возможно, это дыхание новой жизни в творчестве автора и восхождение новой литературной звезды.