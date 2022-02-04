В Красноярске пройдет капитальный ремонт Театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

Красноярская краевая государственная экспертиза рассмотрела документацию на капитальный ремонт Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Здание, в котором сегодня расположился оперный театр, строилось в Красноярске восемь лет – с 1966 по 1978-й – причем изначально оно предназначалось для театра музыкальной комедии. Но в 1970-х годах было принято решение развивать в городе оперу, поэтому первоначальный проект внесли изменения, а открытие театра приурочили к 350-летию Красноярска.

В 1985—1990 годах солистом театра служил уроженец Красноярска, советский и российский оперный певец, будущий Народный артист Российской Федерации Дмитрий Хворостовский. После того, как в 55 лет певец скончался в результате тяжелой болезни, Красноярскому театру оперы и балета было присвоено его имя.

В 2020 году Красноярская краевая государственная экспертиза по итогам рассмотрения проектно-сметной документации выдала положительное заключение на выполнение полнокомплектного ремонта верхней механики сцены. На этот раз запланирован капитальный ремонт театрального здания. Кроме того, глава правительстве Красноярского края предложил рассмотреть возможность включить в план основных мероприятий празднования 400-летия Красноярска в 2028 году мероприятия по реконструкции Красноярского театра оперы и балета.

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