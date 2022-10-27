В Красноярске завершились съемки детектива «Великолепная Пятерка»

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» завершили съемки выездных спецсерий «Великолепной Пятерки» в Красноярске. Организационную поддержку оказали «Сибирь Триикс Медиа» и «Енисей кино».

Съемочная группа вместе с актерами уверена, что в эфире телезрители Пятого канала увидят невероятные по красоте и напряженные по накалу страстей серии. В качестве рабочей площадки были выбраны самые живописные места Красноярска: заповедник «Красноярские столбы» с его скалами и хвойными лесами, популярная у жителей и гостей города смотровая площадка «Царь-рыба», откуда открывается вид на Енисей, а также уютные набережные, парки и улицы сибирского города, мосты и Караульная гора.

Алексей Морозов, оператор квадрокоптера:

— Мы очень много снимали с воздуха, чтобы показать интересные виды. Какие-то планы будут вставлены в игровые сцены с актерами. Здесь в Красноярске есть, что поснимать! И наш зритель увидит самое лучшее!

Егор Кутенков, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

— Самая запомнившаяся локация для меня – это смотровая площадка над Енисеем. Вот там невероятно красиво и фантастично. Меня поразили два разных берега одной реки: с одной стороны – осенние деревья, с другой – голые скалы, камень. Как будто два совершенно разных пространства, два параллельных мира.

В Красноярск «Великолепную Пятерку» привело дело о серии грабежей в Петербурге. Часть банды была задержана по горячим следам, но главарю и его подельнику удалось скрыться. По оперативной информации, преступники направились в Сибирь.

По законам детективного жанра главным героям придется не раз выходить из сложных ситуаций и спасать жизнь друг другу. Гримеры потратили несколько часов, чтобы пулевые ранения у капитана Красавченко смотрелись правдоподобно. От рук бандитов пострадает и Ветров.

Константин Гришанов, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

— В этих историях мой герой оказался довольно мстительным и суровым человеком. Я наказал своих обидчиков за мои раны, которые остались после похищения. Конечно, моему персонажу такое поведение не присуще, но слишком серьезные были сериальные бандиты.

Специально для выполнения трюков была приглашена профессиональная команда каскадеров. За постановку трюков на площадке отвечал Александр Загуляев, обладатель Премии Альтер Эго, единственной в России каскадерской награды.

Александр Загуляев, постановщик трюков в сериале «Великолепная Пятерка»:

— Наши актеры – молодцы. Они очень подвижные, работают практически без дублеров. У нас был задействован один дублер, но это связано с высокой опасностью выполнения трюков. Все-таки снимаем на скалах, на высоте, поэтому заботимся о безопасности артистов.

В Красноярске группа много работала с автомобильными и мототрюками, в сюжет включены погони на катерах по воде, а для заснеженных локаций был подготовлен профессиональный кроссовый мотоцикл.

Съемки спецсерий продлились две недели. В них были задействованы актеры и местных театров.

Алексей Красноцветов, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

— У нас получилась отличная командная работа. Здесь просто удивительные актеры. Конечно, мы что-то им подсказывали, но вместе с этим и наблюдали за их работой, что-то подмечали для себя. Актеры местных театров очень отзывчивые люди и сразу пошли с нами на контакт.

Режиссер выездных спецсерий Андрей Щербинин уверен, что красноярские эпизоды обязательно удивят зрителей визуальными и изобразительными решениями. Неизменным останется лишь одно – образы главных героев и их командный дух.

Андрей Щербинин, режиссер спецсерий «Великолепная Пятерка»:

— Все проекты, которые я делаю, делаю с любовью и беззаветной верой в отличный результат. Такие проекты как «Великолепная Пятерка» жизненно необходимы как воздух, потому что в них присутствуют дружба, юмор и простые человеческие ценности, которые мы, к сожалению, иногда забываем в повседневной суете.

Чем закончились приключения великолепного квинтета в Красноярске, зрители узнают в новом году, а уже в эту пятницу, 28 октября, в 20:00, в эфире Пятого канала состоится премьера спецсерий «Великолепной Пятерки», снятых в Ульяновске.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.