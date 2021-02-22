BABA YAGA страны стала почетной гостьей музыкальной премии SMG AWARDS 2021

В Москве прошло грандиозное событие этой зимы — IV церемония вручения ежегодной независимой премии SMG AWARDS 2021. Здесь собрались самые популярные деятели культуры, искусства, спорта и шоу-бизнеса, а присутствие настоящей Бабы Яги добавило fashion-мероприятию толику юмора и самоиронии.

Чувствуя себя всегда, как рыба в воде, BABA YAGA и здесь не оплошала, с детской непосредственностью взяв интервью у звезд, пришедших на премию, но при этом перепутав оленя с Леонтьевым. Восхитилась нарядами, узнала, что новенького в шоу-бизнесе и кто из детей подписан на бабулю в ТикТоке.

Для всех номинантов народная бабушка принесла подарки: стильные мобильные аксессуары от BY получили такие легенды, как группа Мираж, Жасмин, Акула, Согдиана. А также — маленькие артисты и совсем юные звездочки.

Несмотря на почтенный возраст, BABA YAGA идет в ногу со временем и в гаджетах разбирается, как заправский технарь. Так что ее мнению можно доверять смело. Вечер прошел в очень теплой и дружественной атмосфере: звезды с удовольствием позировали, давали интервью и презентовали новые песни. В этом году премия реализовалась как содействие семьям военнослужащих и силовых ведомств, погибших, исполняя служебный долг.

Ведущими мероприятия стали известные российские артисты — Ольга Картункова и Денис Дорохов.

Фото – Виталий КАЛЕДА

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