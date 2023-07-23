В Крыму завершился Фестиваль «Звезды Меганома»

Звуки классической музыки разлетелись по побережью Крыма ー целых три дня с 20 по 22 июля молодые музыканты со всей России исполняли мировые шедевры и авторские композиции в рамках Фестиваля классической музыки «Звезды Меганома». Фестиваль стал частью образовательной программы «Академия Юрия Башмета» в Академии творческих индустрий «Меганом».

Участие в образовательной программе и фестивале приняли 125 молодых творцов, среди которых артисты симфонических оркестров, композиторы, дирижеры и звукорежиссеры со всей России, а наставником и художественным руководителем выступил обладатель премии-признания «Легенды Тавриды», альтист, дирижер, педагог, общественный деятель и народный артист СССР, Лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми» Юрий Башмет. Фестиваль «Звезды Меганома» проводится в поддержку молодых имен и отечественной музыкальной культуры. В основу музыкальной программы вошли произведения молодых композиторов и признанные шедевры классической музыки. Талантливые музыканты исполнили композиции Антони́н Двόржак, Анри Вьётан, Лю́двига ван Бетхо́вена, Рейнгольда Глиэ́ра и других известных авторов, вошедших в историю мировой классической музыки. Кроме того, один из дней был посвящен творчеству гениального отечественного музыканта и композитора Сергея Рахманинова.

«Классическая музыка — она будоражит фантазию, импровизацию в глубоком смысле слова. Вы можете возразить, сказать, что импровизация — это джаз или другие жанры. Нет, самое тонкое и сложное, самая увлекательная импровизация — это классическая музыка. Сейчас у России огромные перспективы для развития академической музыки. Участники фестиваля — это самые талантливые музыканты в своих регионах. Сейчас они здесь репетируют, оттачивают свои навыки и создают фундамент будущего новой академической музыки нашей страны», — рассказал Юрий Башмет.

Взлетать под шум прибоя

Открытие фестиваля состоялось 20 июля в одном из знаковых мест южного берега Крыма — Международном детском центре «Артек» в лагере «Морской». Музыканты выступили на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», объединившего самых творческих и амбициозных учеников 5–7 классов России и зарубежных стран. Дуэт трубы и тромбона, созвучие скрипок и альта, музыкальный синтез кларнета и фагота, а еще звуки арфы, контрабаса и фортепиано прозвучали в такт морскому прибою и подарили зрителям незабываемые впечатления, что позволило по-новому оценить классическую музыку. В рамках концерта были презентованы авторские произведения молодых участников программы «Академия Юрия Башмета». Одной из «Звезд Меганома» стала Анастасия Чернова, которая исполнила авторскую пьесу для фортепиано «Взлетай» ー это музыкальная история о вдохновении и достижениях, нежно сыгранная на клавишах. В качестве комплимента-признания артековцы подарили музыкантам главный символ «Артека» ーАртековскую розу.

«Пьеса «Взлетай» появилась в 2021 году, она была написана для спектакля по пьесе Ричарда Баха «Чайка Джонатан Ливингстон». Эта тема стала лейтмотивом главного героя. Мне хотелось через музыку передать ощущение свободы, полета. Очень приятно и радостно было выступать на фестивале вместе с прекрасными музыкантами из других регионов. После одного из концертов ко мне подошел Юрий Башмет и похвалил мою пьесу, отметил неожиданную модуляцию в кульминации ー именно там, где я представляла взлет», ー рассказала участница фестиваля Анастасия Чернова из Москвы, студентка 1 курса композиторского факультета Академии музыки им. Гнесиных.

Купаж искусства и многолетней истории

Продолжило череду событий Фестиваля классической музыки «Звезды Меганома» выступление артистов в Доме шампанских вин «Новый свет». На один вечер легендарные винные подвалы Льва Голицына превратились в творческое пространство для настоящих эстетов и ценителей академического искусства. Во время экскурсии гости погрузились в историю Дома шампанских вин, который в этом году отметит свой юбилей ー 145 лет со дня открытия. Винные бочки и стеклянные бутылки добавили антуража концерту, а подземная акустика позволила расслышать каждый смычок и звук самой высокой струны. В Новом свете состоялась ещё одна музыкальная премьера — композитор Игорь Комар исполнил собственное произведение «Сентиментальный вальс» на фортепиано в дуэте с виолончелью ー за нее отвечал Константин Машицкий.

Помимо концерта, зрители посетили выставку художественной живописи, созданную арт-кластером «Таврида» в творческом купаже с Заводом шампанских вин. На полотнах резиденты «Тавриды» Анастасия Послушная, Александр Брусенский, Дмитрий Куликов, Мария Армен и Павел Токарев с помощью красок зафиксировали всю красоту пейзажей полуострова ー мыс Меганом, побережье Черного моря и яркие арт-объекты «Тавриды» соседствовали с морскими сюжетами из творчества главного инженера «Нового света» Федора Сорока и судакской художницы Доминики Кашириной.

Финальный аккорд

Завершился Фестиваль классической музыки «Звезды Меганома»22 июлябольшим концертом симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. Шедевры классической музыки и произведения молодых композиторов сыграли в закатные часы прямо на побережье пляжа «Академический». К команде мэтра и Легенды Тавриды в качестве дирижеров присоединились молодые и перспективные участники образовательной программы ーМаксим Акулов, Александр Андрианов, Залина Карданова, Вероника Кунцевич и Николай Мазаев.

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