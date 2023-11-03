2 ноября 2023 года Аукционный дом «Литфонд» провел очередные торги редких книг, рукописей, автографов, фотографий, исторических документов и прочего антиквариата. В топе лотов оказалась ценная коллекция уникальных изданий Солнца русской литературы, ставших редкостью еще при жизни Александра Сергеевича, а в наши дни их практически невозможно встретить.

По слова главы «Литфонда» Сергея Бурмистрова, в таком количестве прижизненных изданий Пушкина на одном аукционе не было давно.

Первый сборник прозаических произведений, «просочившийся» в продажу до своего уничтожения

Ушедший с молотка сборник «Повести, изданные Александром Пушкиным» (1934 г.) был напечатан в августе 1834 года. Книга продавалась плохо, поэтому в конце 1836 года ее решили сделать частью нового издания «Романы и повести» (1837 г.). Но из-за смерти автора затея эта не осуществилась, и опека предпочла сжечь и отпечатанную первую часть («Капитанская дочка») и часть вторую, которую составляли «Повести, изданные Пушкиным» 1834 года. К счастью, книга «Повести, изданные Пушкиным» 1834 года «просочилась» в продажу до своего уничтожения в количестве не более полутора-двух сотен экземпляров и, естественно, стала одной из редчайших прижизненных книг Пушкина.

В сборник входят первое издание в виде книги повести «Пиковая дама», до этого опубликованной анонимно во втором номере журнала «Библиотека для чтения» А. Смирдина за 1834 год, второе издание «Повестей Белкина» (первое издание вышло в 1831 году) и две главы из исторического романа Пушкина «Арап Петра Великого».

Финальная ставка выросла почти вдвое - при заявленных на старте 900 000 рублях сборник покинул торги за 1 700 000 рублей.

Один из редчайших прижизненных двухтомников поэта

Ушло с молотка также первое собрание «Поэмы и повести Александра Пушкина» в двух частях (Санкт-Петербург, Военная типография, 1835 г.) в полукожаном переплете эпохи и в современном футляре.

Первый том всех поэм Пушкина вышел из печати в апреле, а второй — в августе 1935 года. Тираж составил 1200 экземпляров. Оба тома продавались за 20 рублей. К книге прилагался гравированный портрет Пушкина, выполненный выдающимся русским художником Николаем Уткиным. Впоследствии издатель Александр Смирдин использовал этот же портрет для второго издания «Руслана и Людмилы» в 1828 году. Тогда и был отпечатан еще один тираж этой гравюры. Примечательно, что портрет продавался отдельно — по цене 2 рубля.

Почти все произведения, вошедшие в этот двухтомник, были ранее напечатаны отдельными книгами: «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники», «Цыганы», «Граф Нулин» и «Полтава». Только «Домик в Коломне» (закончена в октябре 1830 года) и «Анджело» (1833 год.) не имели отдельных изданий, хотя и были опубликованы в альманахах Смирдина «Новоселье» (за 1833 и 1834 годы).

Однако тот факт, что издание не содержало новинок, не повлияло на его популярность, скорее наоборот: читателю было выгоднее приобрести «Поэмы и повести», чем покупать каждое произведение отдельно. Рецензенты «Библиотеки для чтения» отмечали, что рассеянные брошюры с произведениями Пушкина были нетерпимо дороги для собирателей.

Двухтомник хорошо продавался, а в последующие годы почти все его экземпляры были «зачитаны до дыр». Именно этим можно объяснить редкость данного издания на антикварном рынке. По словам библиографа Николая Смирнова-Сокольского, «„Поэмы и повести“ 1835 года — одно из редчайших прижизненных изданий поэта». Экземпляры «Поэм и повестей» с портретом, как указывает он в своих трудах, совершенно ненаходимы.

На прошедшем аукционе редкий двухтомник оценили в финальные 1 600 000 рублей.

«Полупроигранное-полукупленное» собрание стихотворений

Любопытная история связана с появлением первого издания собраний «Стихотворения Александра Пушкина» (Санкт-Петербург, Типография Департамента народного просвещения, 1826 г.), заявленного на торги в полукожаном переплете эпохи, имеется экслибрис «А. Тюфчева» на титульном листе.

А история такая. Незадолго до высылки из Петербурга, играя в карты с приятелем и крупным промышленником-землевладельцем, а также страстным театралом Николаем Всеволожским, Пушкин проиграл последнему 500 рублей. При расчете поэт предложил Всеволожскому купить у него право издания своего первого сборника на следующих условиях: пятьсот наличными и пятьсот в уплату карточного долга. Приятель согласился. Отсюда и пошло выражение Пушкина, что рукопись свою он «полупроиграл-полупродал».

Тогда Всеволожский сборник так и не опубликовал, а через пять лет поэт выкупил у него свою рукопись. После издания осенью 1825 года (цензурное разрешение было получено 8 октября 1825 года) тираж книги мгновенно разлетелся. И уже 27 февраля 1826 года критик Александр Плетнев сообщал Пушкину: «Стихотворений Александра Пушкина у меня уже нет ни единого экз., с чем его и поздравляю». Таким образом первое издание собраний стихотворений поэта стало редким еще при его жизни. И сегодня на антикварном рынке практически не встречается.

Цена с начальной ставки за экземпляр в «Литфонде» выросла почти на миллион и составила 2 400 000 рублей вместо заявленных на старте полутора миллионов рублей.

«Ай-да Пушкин!..»

Популярное выражение обязано своим появлением выдающейся книге Александра Пушкина «Борис Годунов» (Санкт-Петербург, Тип. Департамента Народного Просвещения, 1831 г.). Достоверно известно, что Пушкин закончил «Бориса Годунова» в ноябре 1825 года, но несколько лет трагедия не могла пройти цензуру, хотя некоторые отрывки из нее уже публиковались в периодических изданиях: «Московском Вестнике» (1827, № 1), альманахе «Северные цветы» (1828 год), альманахе «Денница» (1830 год). Отдельное издание «Бориса Годунова» увидело свет только 24 декабря 1830 года (на титульном листе год выпуска указан как 1831 год).

А ставшую впоследствии крылатым фразу: «Ай-да Пушкин!..» - поэт использовал в своем письме к приятелю Петру Вяземскому, которому он хвалился, что завершил работу над произведением: «... Трагедия моя закончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин!..».

Тираж книги был выкуплен издателем Смирдиным, и тот продавал ее в своих лавках за 10 рублей. О необычайном торговом успехе «Бориса Годунова» остались воспоминания критиков: «В первое же утро по выходе книги было распродано более 400 экземпляров».

Продажа «Бориса Годунова» в «Литфонде» составила 1 300 000 рублей.

«Кавказский пленник» в первом издании и с портретом Пушкина

Выкуплено на прошедшем аукционе и первое издание повести «Кавказский пленник» (Санкт-Петербург, типография Николая Греча, 1822 г.), где впервые в печати появился портрет Александра Пушкина. На титульном листе оставлена владельческая подпись «А. Кононов / А.Е...вой. 22 июнь, 1841». На первом свободном листе сохранилось несколько владельческих надписей: «За отличное прилежание и благонравие — юнкеру Кононову. Инспектор классов [подпись] 30.1.1822» и ниже записано уже другой рукой: «Моей Аннушке в знак любви. Александр Кононов. 27 августа 1843 года г. Новочеркасск»; ниже другой рукой: «1913 года июня 17 дня Михаил [неразбр.]».

По сведениям литераторов, в 1820 году в Крыму Пушкин приступил к работе над повестью «Кавказский пленник», которую посвятил своему боевому другу Николаю Раевскому. Завершил он свой труд 20 февраля 1821 года в Каменке и в мае того же года написал эпилог. Издание была напечатано тиражом 1200 экземпляров и раскуплено очень быстро. Важно заметить, что именно в этом издании впервые в печати появился портрет Пушкина.

На антикварном рынке книга в первом издании весьма редка, особенно с портретом. Прошедшие торги в «Литфонде» издание покинуло за 1 200 000 рублей.

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