Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина 2021 приглашает к участию

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина (http://stenincontest.ru) был учрежден 22 декабря 2014 года медиагруппой «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в фотожурналистике, развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фотожурналистов в возрасте от 18 до 33 лет в их стремлении к профессиональному мастерству.

Конкурс носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года. За мужество и героизм, проявленные при выполнении профессионального долга, Андрей Стенин был посмертно награжден Орденом Мужества Российской Федерации. В память об Андрее медиагруппа «Россия сегодня» учредила ежегодный конкурс его имени.

В рамках конкурса молодые репортеры всего мира рассказывают о том, что их волнует. Среди главных тем работ конкурсантов – глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности и проблемы социального равноправия, экология. С момента старта конкурса число стран-участниц и количество поданных на него работ неуклонно растет. Конкурс растет и за счет международного творческого турне лауреатов, которое стало его неотъемлемой частью. Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в десятках стран мира, включая Китай, ЮАР, Мексику, Аргентину, Уругвай, ДР Конго, Турцию, Ливан, Германию, Испанию, Италию, Грецию, Венгрию, Польшу и многие другие.

В 2020 году конкурс имени Андрея Стенина собрал порядка 5000 работ из 75 стран со всех пяти континентов.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). В феврале 2020 года выставка победителей прошла в Совете Европы в Страсбурге.

Ежегодно прием работ стартует на сайте stenincontest.ru или stenincontest.com в день рождения Андрея Стенина, 22 декабря.

Прием работ на конкурс будет открыт до 28 февраля 2021 года на русском, английском и китайском языках.

Подробности на официальном сайте конкурса.

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