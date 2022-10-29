В Московском доме книги состоялась презентация нового романа Алексея Филатова «неВойна»

Писатель Алексей Филатов выпустил свой новый документальный роман «неВойна» в двадцатую годовщину теракта на мюзикле «Норд-Ост». Сюжет строится вокруг жизни реального офицера антитеррористического подразделения «Альфа», участвовавшего в спецоперации по ликвидации террористов и освобождению заложников в театральном центре на Дубровке в Москве 26 октября 2002 года. Писатель начал работу над «неВойной» больше года назад, после выхода в свет своей книги-расследования «Буденновский рубеж».

«В названии книги «Война» написана с прописной буквы — и это неспроста. И во времена недавнего конфликта на Кавказе, и сейчас многие понимают, что вне зависимости от официального названия — контртеррористическая или специальная военная операция — она развивается по законам войны, хотим мы того или нет. И чем скорее наше общество избавится от ощущения «неВойны» как чего-то далекого, нереального, не затрагивающего привычный размеренный образ жизни, тем больше шанс закончить эту неВойну, пока она не переросла в ту Войну, о которой уже некому будет написать», — предупреждает Алексей Филатов.

О книге

На первых страницах читатель знакомится с главным героем книги, мальчиком Сергеем Шутовым. Сергей проходит путь от одинокого, покинутого родителями ребенка до курсанта военного училища и офицера спецназа. Ему приходится преодолеть немало преград — от собственных комплексов до попстперестроечного безвременья, когда профессия военного считалась едва ли не позором. Вместе с главным героем и его товарищами мы проживаем знаковые для России вехи — разгон Верховного Совета осенью 1993 года, Первую и Вторую чеченские войны, операцию по освобождению заложников летом 1995 года в Буденновске… В эти годы идет не только обновление спецподразделения «Альфа», но и становление характера героя, осознание им своего места в жизни, своего призвания. И вот наступает день, когда ему предстоит отдать жизнь ради выполнения задачи, ради спасения заложников из заминированного здания.

«Книга не только о нем, о герое, и не только о «Норд-Осте». «Норд-Ост» — это кульминация романа. Герой идет в здание освобождать заложников, четко понимая, что вся его жизнь была подготовкой к штурму — именно к этой задаче, которую он должен выполнить. Эта книга про человека, который способен пожертвовать своей жизнью ради жизни других людей. Мой герой шел на штурм первым в группе, а это означало, что он первый попадает под пули террористов. И он к этому был готов», — поясняет писатель.

Все прототипы героев Алексея Филатова являются реальными людьми, однако, в отличие от его предыдущих книг, в новом романе герои носят вымышленные имена, поскольку некоторые из них до сих пор служат. Сюжетные линии построены на реальных событиях, о которых их участники рассказывали автору в многочасовых интервью.

«В книге подробно раскрывается, насколько профессионально подходят у нас к подготовке бойцов, будь то снайперская тренировка или отработка броска гранаты. Ее стоит почитать не только тем, кто интересуется подобной тематикой, но и всем тем, кто занимается самосовершенствованием, кто хочет быть лучшим в своем деле — как пример вдумчивого и ответственного отношения к своей профессии. Эта книга в своей документальности и простоте изложения продолжает традиции военной литературы моей молодости. Надеюсь, и сегодняшней молодежи будет интересно прочитать о героях нашего времени, о которых до недавних пор не было принято говорить публично. Книга «неВойна», которая поднимает многие сложные вопросы о нашей стране и о нас самих, может стать хорошим жизненным ориентиром для наших юношей и девушек, а, возможно, сподвигнет кого-то из них выбирать себе профессию защитника Отечества», — отмечает автор книги.

Несмотря на множество исторических подробностей и деталей операций подразделения антитеррора, роман «неВойна» посвящен именно людям — их взаимоотношениям, переживаниям, их сильным и слабым сторонам, их работе над собой. Поэтому повествование захватывает с первых страниц, заставляет переживать и радоваться вместе с его героями.

Окончание работы над книгой совпало с началом проведения специальной военной операции. И это, по словам автора, окончательно определило ее название.

«Я увидел неожиданно много перекличек между тем, о чем я писал в книге, что волновало моих героев, и тем, что происходит и волнует многих из нас сейчас. И ответы на те вопросы, которые задают себе мои герои, актуальны и сегодня. В той «неВойне» Россия заплатила за мир на Кавказе дорогую цену. И я надеюсь, что моя книга в том числе поможет сделать правильные выводы из уроков прошлого. Чтобы не повторять своих ошибок. Чтобы не оставлять в политике заложенных мин. Чтобы в мире был мир, а Россия была сильной. Мир — это всегда состояние «не войны». Но вот состояние «не войны» — это, к сожалению, не всегда мир», — заключает Алексей Филатов.

О теракте

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание Театрального центра на Дубровке в Москве, захватив в заложники 912 участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Ранним утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей.

Алексей Филатов — боевой офицер, подполковник запаса ФСБ России, президент союза «Офицеры группы Альфа», член Союза писателей и Союза журналистов России. Автор книг «Люди А», «Крещенные небом» и «Буденновский рубеж».

Заказать книгу можно на сайте https://alfa-filatov.ru .

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