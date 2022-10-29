Мелодрама «Портрет незнакомца» стала популярной в Мексике, мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» — в Армении

На прошлой неделе завершились Дни российского кино под брендом Russian Film Festival в Мексике и Армении. В Мексике, где показы проходили онлайн на платформе FilminLatino, фаворитом стала мелодрама Сергея Осипьяна «Потрет незнакомца». В Армении, на офлайн-мероприятии в Ереване, наибольшее количество зрителей посетили показ полнометражного анимационного фильма «Бука. Мое любимое чудище». Russian Film Festival был организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

«Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна — это ретродрамеди про эпоху 70-х, где в съемках была задействована вся труппа и многие сотрудники московского театра «Мастерская Петра Фоменко». «Портрет незнакомца» рассказывает историю незадачливого актера, который в Москве 1976 года знакомится с харизматичным писателем, живым классиком, который превращает его жизнь в трагикомический фарс. В предыдущие годы мексиканские зрители в рамках Russian Film Festival также отдавали предпочтение драмам и комедиям.

В Армении лидером по просмотрам стал мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» от режиссеров Виктора Глухушина и Максима Волкова. Это анимационная приключенческая сказка про своенравную принцессу Варвару, которая сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Мультфильм приобрели в 97 странах мира. ​​​​​​​

Russian Film Festival в Армении, проходивший офлайн в кинотеатре «Москва» (г.Ереван), собрал более 2 тысяч зрителей, став самым массовым офлайн-мероприятием Russian Film Festival за всю историю проекта. На показы российских фильмов пришли известные деятели киноиндустрии Армении: народный артист Республики Армения Микаэл Погосян, актриса Луиза Нерсисян, кинорежиссёр Ованес Галстян, известный художник-модельер Диана Шатверян и другие. На сеансах фильмов «Ника», «Нежность», «Огонь» и «Портрет незнакомца» прошло обсуждение картин с кинокритиком Дианой Мартиросян, работающей с такими фестивалями, как международный кинофестиваль «Золотой абрикос» и международный армянский фестиваль анимационного кино ReAnimania.

В ближайшее время Дни российского кино под брендом Russian Film Festival пройдут в Сербии, Белоруссии и Испании.

Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом, которые проводятся РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 2020 года. Основная цель RFF – знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино разных жанров и сериалов до анимации и документальных фильмов. В 2020-2022 гг. фестиваль прошел в 27 странах, собрав почти 6,5 млн зрителей. Формат RFF включает как онлайн-показы, так и офлайн-мероприятия.

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