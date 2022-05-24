В Москвариуме на ВДНХ стартует заключительный сезон легендарного мюзикла на воде «Сон в летнюю ночь»

Москвариум на ВДНХ открывает заключительный сезон мюзикла с участием морских животных и цирковых артистов «Сон в летнюю ночь». С 26 мая по 11 сентября 2022 года уникальное шоу будет проходить на водной сцене одного из крупнейших океанариумов Европы.

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» – представление, не имеющее аналогов в мире! В шоу участвуют более 100 артистов: певцы, танцоры, воздушные гимнасты, акробаты и синхронистки. Цирковые артисты показывают трюки на высоте 10 метров над зрительным залом и гигантской водной чашей, где выступают морские животные. А главными героями становятся морские обитатели Москвариума: дельфины, морские львы, морж и косатки!

По замыслу главного режиссера Михаила Миронова, каждое животное исполняет отдельную роль. Открывают шоу забавные конферансье – морские львы. Семья озорных дельфинов впечатляет прыжковыми элементами и необычным вокалом. Харизматичный морж выступает в роли «говорящего» персонажа и радует зрителей шутками и загадками. Кульминация шоу – выступление красавиц-косаток: грацией и мощью «королевы океана» поражают воображение и детей, и взрослых.

Мюзикл создан специально для Москвариума. Обряды и древнерусские традиции славянского праздника Ивана Купалы вдохновили режиссерско-постановочную группу на создание чудесной сказки о любви и дружбе. Под крышей Москвариума создана специальная система подвесов для выполнения номеров различных жанров. Музыка спектакля выполнена в фольклорном стиле, а потрясающие декорации и национальные костюмы артистов дополняют чарующую атмосферу Древней Руси.

По сюжету, один раз в году в таинственном лесу распускаются цветы любви, и собрать их может только прекрасная девушка с чистой душой. Чем больше бутонов она отыщет, тем больше любви сможет подарить людям! Но местный кузнец вопреки древнему пророчеству сам отправляется в лес, нарушая табу. За это духи леса рассердились на людей и обратили на них весь свой гнев. Героям предстоит пройти множество испытаний, чтобы вернуть любовь в мир людей. Получится ли у них это сделать – узнают зрители мюзикла «Сон в летнюю ночь»!

Водные представления проходят в комфортабельном зрительном зале на 2300 мест. Эффект полного погружения в сказочную атмосферу достигается за счет использования светового, проекционного и звукового оборудования. Представление сопровождают 5D-эффекты: ароматы океана, туман и морской бриз. Для обеспечения этих эффектов в зале установлено более 50 современных приборов. Главная сценическая декорация шоу общей площадью более 770 кв. метров создана по современным технологиям, разработанным для съемок голливудских блокбастеров. Одним из главных украшений мюзикла являются 32 танцующих фонтана, которые взлетают на высоту 9 метров. Авторская музыка и новые аранжировки музыкальных хитов вызывают самые яркие эмоции у зрителей. Артисты исполняют все песни вживую.

С момента открытия Москвариума в 2015 году его визитной карточкой стали уникальные водные шоу с участием морских животных и артистов разных жанров. Главные звезды водной сцены – дельфины, морские львы, морж и косатки. В репертуаре центра – восемь представлений о Мировом океане и его обитателях: «Кругосветное путешествие», «Морская азбука», «Тайна четырех океанов», «Сон в летнюю ночь», «Затерянный мир», «Вокруг света за Новый год», «Шоу Воды» и премьера 2021 года – мюзикл на воде «Новогодний круиз. Совершенство».

Над мюзиклом «Сон в летнюю ночь» работали сотни профессионалов в области постановки шоу и цирковых программ мирового уровня. Его премьера состоялась в июне 2018 года. Три сезона этот мюзикл собирал полные залы. В целом его посмотрели более 300 000 зрителей.

В период с 26 мая по 11 сентября в Москвариуме пройдет завершающий цикл показов мюзикла «Сон в летнюю ночь». Начало сеансов – в 11:00, 14:30 и 18:00. Продолжительность представления – полтора часа. Шоу не имеет возрастных ограничений, оно будет интересно как детям, так и взрослым.

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