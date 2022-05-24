Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» приглашает на концерт «Победы майское дыханье»

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Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» и выдающийся проповедник протоиерей Артемий Владимиров представят 29 мая в Рахманиновском зале Московской Консерватории литературно-музыкальную композицию «Победы майское дыханье».

На протяжении многих веков против России велась непримиримая брань, как духовная, так и физическая. И всегда наша страна выходила победительницей, осиянная нетварным светом Святой Православной веры. Именно об этом поделится своими размышлениями отец Артемий Владимиров, чьё вдохновенное пастырское слово всегда служит утверждению идеалов добра, любви и милосердия. Символично название концерта — «Победы майское дыханье». В музыкальной части вечера — знаменитые песни о Великой Отечественной войне — Соловьёва-Седова, Дунаевского, Пушкова, Пахмутовой, Тухманова, а также новые музыкальные композиции Антона Вискова на слова Артемия Владимирова.

Начало в 14.00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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