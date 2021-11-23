В Москве обсудят проблемы инклюзивного театра

В театре кукол им. Образцова 27 ноября 2021 года состоится трехдневный форум «Инклюзивный театр в России. Практика и перспективы».

Зачем создавать профессиональные сообщества в сфере инклюзии? Что нужно сделать, чтобы инклюзивный проект получил финансирование? Как инклюзивное искусство реагирует на вызовы времени?

В течение трех дней, с 27 по 29 ноября, в рамках форума пройдут мероприятия, направленные на развитие и поддержку профессионального сообщества в области инклюзивного искусства: мастер-классы, семинары, лекции и нетворкинг-сессии.

Также в программе — тактильная экскурсия по театру кукол им. Образцова и просмотр спектакля с тифлокомментированием, спектакль на жестовом языке «Гамлет.Начало» от театра неслышащих актеров «Недослов», спектакль «Сказки трех ветров» театра Круг II (билеты на спектакли приобретаются отдельно).

Ведущие эксперты России («КругII», «Недослов», «ВзаимоДействие», Анна Годинер, Ника Пархомовская и др.) поделятся опытом, а участники форума разберут реальные кейсы и увидят, как методики применяются на практике.

Участие в программе форума бесплатное по предварительной регистрации. Подробная программа и регистрация доступны по ссылке: https://asdiisk.ru/programma-foruma-inklyuzivnyj-teatr-v-rossii-moskva .

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