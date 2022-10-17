II Кавказская биеннале современного искусства пройдет в Москве

II Кавказская биеннале современного искусства пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна Artplay в Москве. На выставке будет представлено более 500 произведений от классической живописи и скульптуры до стрит-арта и nft. Проект соберет 185 участников из всех республик Северного Кавказа, а также других стран мира, в том числе, Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании.

Биеннале проходит при поддержке Министерства Культуры Чеченской Республики, сразу после Москвы выставка отправится в Чечню в обновленный Музей Чеченской Республики. Далее ее увидят в Дагестанском Музее изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой в Махачкале, Музее истории мировых культур и религий в Дербенте и галерее «Экспромт» в Нальчике.

«Стоит понимать огромную важность появления такого проекта в столице. Для минкульта ЧР, для Музея ЧР и для меня лично важно своей работой показывать истинное лицо Кавказа как современного региона с уникальной не только исторической и этнографической составляющей, но и современной аутентичной культурой”, — подчеркнула Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова.

Тема биеннале этого года «Спустившиеся с гор». Организаторы предлагают переосмыслить уничижительное клише, с которым сталкивается почти каждый кавказец за пределами своей малой родины, с точки зрения более внимательного рассмотрения его этимологии.

История человечества показывает, как главные откровения были ниспосланы избранным в уединении на вершинах гор: Нагорная проповедь Иисуса Христа, Первое откровение пророка Мухаммеда на горе Хира, небесное пламя у Заратустры, Скрижали Завета на горе Синай у Моисея и др. Гора с незапамятных времен почти у всех народов мира служила лестницей для общения с небесами, на вершинах возводились святилища и совершались обряды. Кавказ — яркий пример этого культа. Не перечесть всех горных святилищ, древних храмов и почитаемых захоронений на его территории, некоторые из них действуют и сегодня: осетинский праздник Уацилла отмечается на горе Тбау-хох, церковь св. Давида Гореджийского, основателя грузинского монашества располагается на горе Мтацминда (название буквально переводится как “Священная гора”) в самом центре Тбилиси, в Ингушетии сохранился уникальный древний храм божества благополучия и плодородия на вершине Столовой горы Мят-Лоам, одно из главных святилищ абхазов Дыднрыпш-Ныха находится на горе Дынднрыпш. Отдельного упоминания достойна гора Арарат – та самая священная библейская гора, где остановился Ноев Ковчег во время Всемирного потопа. Арарат, несмотря на официальную географию, является государственным символом Армении и священной горой для всех армян. Но наиболее известной и мистической вершиной Кавказа стоит признать Эльбрус, самую высокую гору в России и Европе. Его окутывают сотни преданий, связанных с греческими мифами об Олимпе и Прометее, местными языческими верованиями. Эльбрус — символ Кавказа, он притягивает людей со всего мира как особое мистическое место силы. Этот очень обобщенный обзор наглядно демонстрирует, что гора — один из главных сакральных скрепов кавказской культуры; он в целом восходит к универсальному общечеловеческому образу Мировой горы как центру вселенной и источнику жизни. Вот в этой с долей иронии смысловой дихотомии «спустившихся с гор» предстанут участники биеннале.

«Я не думала, что проблемы кавказской идентичности в России настолько масштабны, — говорит организатор и куратор I и II Международной биеннале современного искусства Кавказа, Президент Фонда современного искусства Кавказа Заира Астемирова. — Удивительно, как российское общество, где люди кавказского происхождения занимают значимые позиции во многих отраслях, по-прежнему не может отказаться от устоявшегося представления о кавказцах как темпераментных туземцах, спустившихся с гор, с дикими нравами и обычаями. Этот проект поможет налаживанию культурного диалога, покажет все богатство и разнообразие нашей культуры, станет важным этапом в становлении современного искусства Кавказа».

Экспозиция в московском зале представит зрителю ряд спецпроектов, включая масштабную инсталляцию, обыгрывающую форму горы с камнями и землей, привезенными со всего Кавказа, и с проекцией на большом экране. Помимо классической живописи и графики будет представлен стрит арт (художники Магомед Аюбов, Руслан Магомедов, Андрей Калугин, Гоша YKOR, BatandDark); видео арт (Башир Борлаков, Марал Кайтмазова, Линда Иблеева); nft (Арсен Чач, Хусейн Кучкаров), а также художницы исламского направления Аль-Хала, Айша Тайсумова, Others и другие. Биеннале сопровождает разнообразная программа, в том числе выступления музыкальных ансамблей и групп, перформансы, презентации книг, паблик токи.

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