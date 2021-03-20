В Москве открывается новая арт-площадка

Московская креативная студия «Артнови» рада сообщить об открытии новой мультимедийной площадки c одноименным названием «Artnovi Space» в историческом центре Москвы (Доброслободская улица, д. 3).
На двух этажах пространства «Artnovi space» общей площадью в 750 кв. м. разместятся фойе с панорамными окнами, уютная кофейня, зона для арт- объектов со сменной экспозицией и зал для проведения мультимедийных проектов до 500 мест с панорамным экраном.
«Artnovi space» откроется 26 марта программой, демонстрирующей различные направления студии:
перформанс с индустриальными роботами Fanuc,
аудиовизуальный концерт с пианистом – лауреатом конкурса на стипендию А.Н. Скрябина Романом Мартыновым, который исполнит музыку родоначальника светомузыки с генеративной графикой,
перформанс со струнным оркестром «Артнови» с музыкой Ф.Гласса, С.Барбера и Я. Ряэтс c применением различных технологий визуализации.
Перформанс с роботами предвосхищает открытие первого в стране робототехнического театра на площадке «Artnovi Space» совместно с партнером студии — мирового лидера по робототехнике компанией Fanuc. Премьера первых робосказок запланирована на май этого года. В процессе представления роботы будут управлять тенями, специально созданными куклами, светом, проекцией.
Также на площадке предполагается запуск мультимедийной лаборатории «Artnovi Lab» для детей и взрослых, которые хотели бы реализовать собственные проекты в области искусства и технологий. Особое внимание специалистов лаборатории будет направлено на работу с людьми с ограниченными возможностями – для этих целей предполагается разработка специальных мероприятий, где будут задействованы все органы чувств человека.
Ранее мультимедийная сценография студии Аринови была представлена на сценах Большого театра, Мариинского театра, Пермского театра оперы и балета, Театра на Таганке. Также студия реализовывала крупнейшие авторские проекты: «Фестиваль музыки и света» на ВДНХ, «Классическая музыка в 3D» в Большом зале московской консерватории, к закрытию Года театра на исторической сцене Мариинского театра студия представила перформанс на тему «Театр будущего» в формате мультимедийного перформанса с применением различных технологий- стерео 3D, дополненная реальность, робототехника. В в 2017 году в честь 200- летия ЦВЗ «Манеж» Артнови разработала мультимедийное шоу, где главными участниками действа были роборуки, управляющие проекцией и рисующие в реальном времени исторические события.
Мультимедийная арт- площадка «Artnovi space» откроет свои двери для посетителей 26 марта 2021 года в 20.00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.