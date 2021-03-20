В Москве открывается новая арт-площадка

Мос­ков­ская кре­а­тив­ная сту­дия «Арт­но­ви» рада сооб­щить об откры­тии новой муль­ти­ме­дий­ной пло­щад­ки c одно­имен­ным назва­ни­ем «Artnovi Space» в исто­ри­че­ском цен­тре Моск­вы (Доб­ро­сло­бод­ская ули­ца, д. 3).

На двух эта­жах про­стран­ства «Artnovi space» общей пло­ща­дью в 750 кв. м. раз­ме­стят­ся фойе с пано­рам­ны­ми окна­ми, уют­ная кофей­ня, зона для арт- объ­ек­тов со смен­ной экс­по­зи­ци­ей и зал для про­ве­де­ния муль­ти­ме­дий­ных про­ек­тов до 500 мест с пано­рам­ным экраном.

«Artnovi space» откро­ет­ся 26 мар­та про­грам­мой, демон­стри­ру­ю­щей раз­лич­ные направ­ле­ния студии:

пер­фор­манс с инду­стри­аль­ны­ми робо­та­ми Fanuc,

аудио­ви­зу­аль­ный кон­церт с пиа­ни­стом – лау­ре­а­том кон­кур­са на сти­пен­дию А.Н. Скря­би­на Рома­ном Мар­ты­но­вым, кото­рый испол­нит музы­ку родо­на­чаль­ни­ка све­то­му­зы­ки с гене­ра­тив­ной графикой,

пер­фор­манс со струн­ным оркест­ром «Арт­но­ви» с музы­кой Ф.Гласса, С.Барбера и Я. Ряэтс c при­ме­не­ни­ем раз­лич­ных тех­но­ло­гий визуализации.

Пер­фор­манс с робо­та­ми пред­вос­хи­ща­ет откры­тие пер­во­го в стране робо­то­тех­ни­че­ско­го теат­ра на пло­щад­ке «Artnovi Space» сов­мест­но с парт­не­ром сту­дии — миро­во­го лиде­ра по робо­то­тех­ни­ке ком­па­ни­ей Fanuc. Пре­мье­ра пер­вых робоска­зок запла­ни­ро­ва­на на май это­го года. В про­цес­се пред­став­ле­ния робо­ты будут управ­лять теня­ми, спе­ци­аль­но создан­ны­ми кук­ла­ми, све­том, проекцией.

Так­же на пло­щад­ке пред­по­ла­га­ет­ся запуск муль­ти­ме­дий­ной лабо­ра­то­рии «Artnovi Lab» для детей и взрос­лых, кото­рые хоте­ли бы реа­ли­зо­вать соб­ствен­ные про­ек­ты в обла­сти искус­ства и тех­но­ло­гий. Осо­бое вни­ма­ние спе­ци­а­ли­стов лабо­ра­то­рии будет направ­ле­но на рабо­ту с людь­ми с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми – для этих целей пред­по­ла­га­ет­ся раз­ра­бот­ка спе­ци­аль­ных меро­при­я­тий, где будут задей­ство­ва­ны все орга­ны чувств человека.

Ранее муль­ти­ме­дий­ная сце­но­гра­фия сту­дии Ари­но­ви была пред­став­ле­на на сце­нах Боль­шо­го теат­ра, Мари­ин­ско­го теат­ра, Перм­ско­го теат­ра опе­ры и бале­та, Теат­ра на Таган­ке. Так­же сту­дия реа­ли­зо­вы­ва­ла круп­ней­шие автор­ские про­ек­ты: «Фести­валь музы­ки и све­та» на ВДНХ, «Клас­си­че­ская музы­ка в 3D» в Боль­шом зале мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии, к закры­тию Года теат­ра на исто­ри­че­ской сцене Мари­ин­ско­го теат­ра сту­дия пред­ста­ви­ла пер­фор­манс на тему «Театр буду­ще­го» в фор­ма­те муль­ти­ме­дий­но­го пер­фор­ман­са с при­ме­не­ни­ем раз­лич­ных тех­но­ло­гий- сте­рео 3D, допол­нен­ная реаль­ность, робо­то­тех­ни­ка. В в 2017 году в честь 200- летия ЦВЗ «Манеж» Арт­но­ви раз­ра­бо­та­ла муль­ти­ме­дий­ное шоу, где глав­ны­ми участ­ни­ка­ми дей­ства были робо­ру­ки, управ­ля­ю­щие про­ек­ци­ей и рису­ю­щие в реаль­ном вре­ме­ни исто­ри­че­ские события.

Муль­ти­ме­дий­ная арт- пло­щад­ка «Artnovi space» откро­ет свои две­ри для посе­ти­те­лей 26 мар­та 2021 года в 20.00.

укра­ли